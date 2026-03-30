プロ野球・中日ドラゴンズは3月31日、本拠地・バンテリンドームナゴヤのホーム開幕を迎えます。ドラゴンズの今年のスローガンは「ドラあげ」、ファンのテンションもアゲアゲになる、初登場のスタジアムグルメを紹介します。



メジャー通算164本塁打のミゲル・サノー選手の加入や、「ホームランウイング」の新設など、話題満載のドラゴンズ。そして、応援以外に欠かせないものといえば“グルメ”です。





■ブルーバスケッツ！手羽＆チューリップ（1600円）

バンテリンドームナゴヤには、お弁当をはじめ、焼きそばや串カツなど様々なジャンルのお店が40店舗あります。その中から今シーズン初登場のおすすめグルメをご紹介します！





「なごやめし」の1つ、手羽先でおなじみ「世界の山ちゃん ナゴヤドーム店」限定のメニュー「ブルーバスケッツ！手羽＆チューリップ」（1600円）は、手羽先、チューリップ唐揚にフライドポテト、ドリンクがついています。



手羽先は片手で食べやすく、観戦にもおすすめ。打率が高く、守備範囲も広い岡林選手のようなメニューです。

■「釜揚げしらす丼」（1100円）





ドーム開業当初から営業している、みそ串カツなどの店「ふる里」の最新グルメは「釜揚げしらす丼」です。



愛知県の篠島で獲れた産地直送のシラスをたっぷり乗せた、しっかりとした弾力と旨味が絶品のシラス丼です！これは、田中幹也選手のような打って守る、軽やかながらもしっかりとした味がある一品です！

■養洋軒のあんかけスパ ハンバーグ（1200円）





本格パスタが自慢の「養洋軒」では、なごやめし「あんかけスパ」にハンバーグがボリューム満点。赤味噌を隠し味に加え、ピリッとコショウが効いた自家製のソースは絶品です！

■四日市とんてき丼（1300円）





「花友膳」の最新グルメは、三重ええやんさくらポークの「四日市とんてき丼」です。



三重県のブランド豚・さくらポークは、きめ細やかで柔らかい肉質とほのかに甘いジューシーな脂身で、ニンニクと甘辛いソースでソテーし、四日市名物の「とんてき」で提供されます。まるで、細川選手のようにパワフルな一発がドカーンとでるスタミナめしです。

他にも「紀文」では、卵にちくわ、さつま揚げなど人気の9品が入った「贅沢おでん」（1000円）が味わえます。



今年こそ、悲願の優勝を目指すドラゴンズ。野球を見ながらスタミナをつけて、しっかり応援しましょう！