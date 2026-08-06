米国の民間組織から情報提供…18歳未満の女の子の裸が写った画像を所持か 小学校講師の38歳男を逮捕

18歳未満の女の子の裸が写った画像を所持していたとして、小学校講師の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは津市に住む小学校講…