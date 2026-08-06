東海テレビ
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「差別に当たる」と諮問機関が指摘…三重県の外国籍職員採用巡る県民アンケート 一見知事「差別には当たらない」結果を公表へ
三重県の諮問機関が「差別に当たる」として、公表取りやめを求めた外国籍の県職員採用を巡るアンケートについて、一見知事は「差別には当たら…
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「黒い煙が見える」などと通報相次ぐ…愛知県西尾市で住宅火災 1人暮らしとみられる女性は命に別条なし
7日夕方、愛知県西尾市の住宅で火事があり、現在も消火活動が続けられています。警察と消防によりますと、午後4時45分ごろ、西尾市吉良町友国の住…
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スマトラトラが動き回る…東山動植物園で8日から『ナイトZOO』旧アフリカゾウ舎ではプロジェクションマッピングも
猛暑が続く夏休みの大人気イベントが、ことしも始まります。普段は午後4時50分に閉園する東山動植物園。8日から始まる東山動植物園の「ナイトZOO…
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不要な服を生徒がリメイク…“サステナブルファッションショー” 高校と福祉事務所等が連携し開催 岐阜県高山市
いらなくなった服などを高校生がリメイクし、岐阜県高山市でファッションショーが開かれました。オリジナリティに溢れた衣装を身に着けてラ…
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ダイヤモンドなどが本物かどうか…名古屋の買取販売専門店で小学生が鑑定体験 真剣な表情で宝石見極める
名古屋市中区の買取販売専門店で、子どもたちが見習い鑑定士に。真剣な表情で宝石を見極めました。ルーペを使って宝石を覗くのは、小学3年…
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山中で44歳母親と20歳娘の遺体が見つかった事件 母親を遺棄した罪で37歳男を起訴 死亡にも関与とみて捜査
奈良市の山中で三重県伊賀市の親子の遺体が見つかった事件で、男が起訴されました。死亡の経緯についても捜査が続いています。奈良市の無職・今北…
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避難所等で体調不良者の対応などに当たる…熊本地震の被災地に派遣された日赤病院の医師らが帰還 18日から第2陣
熊本地震の被災地に派遣された中村日赤病院の医師や看護師らが7日、任務を終えて名古屋に戻りました。7日午後、中村日赤病院に戻った、被災地で医…
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“8並び”の令和8年8月8日…市章が『八』の名古屋で様々なお得イベント 婚姻届提出で特別なお祝いする区役所も
令和8年8月8日…「ハチ」が3つ並ぶ縁起の良い一日。東海3県では、この特別な日に合わせたイベントが各地で開かれます。令和8年8月8日を前に準備を…
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フローラル香る「Rokuラテ」が話題…花に囲まれた癒やしの空間 矢場町の生花店が併設した話題のカフェ
「ROKU」は、矢場町エリアにある生花店が併設されたカフェです。「カフェをきっかけに、日常でもっと花を楽しんでもらいたい」という思いから誕生した…
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「パト鬼」と称してバイクで暴走か…2台に分かれて信号無視や蛇行運転繰り返した疑い 男子高校生ら3人を逮捕
「パト鬼」と称してバイクを暴走させた疑いで、男子高校生ら3人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは名古屋市の会社員・鈴木巧容疑…
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内縁の夫と共謀か…女性2人の遺体を岐阜の山中に遺棄した罪 36歳女に懲役3年を求刑 弁護側は無罪を主張
岐阜県の山中に女性2人の遺体を遺棄した罪に問われている女に、検察は懲役3年を求刑しました。岐阜市の無職・神原美希被告(36)は、内縁の夫と共謀…
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60代で時計店から転身…シフォンケーキが名物の70代夫婦が営む喫茶店 新たな挑戦に「年齢は関係ない」
岐阜市の住宅街にある小さな喫茶店。その名物は、ふわふわ食感のシフォンケーキです。店を営むのは、60代で時計店から喫茶店へと転身した夫婦…
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アジア大会関係者の利用見込む…警察が名古屋港駅で翻訳機を使った外国人からの聞き込み訓練 端末は約30の言語に対応
アジア大会を前に7日、愛知県警が外国語の翻訳端末を使い、事件の目撃情報を聞き取る訓練が行われました。選手の宿泊施設に近く、関係者や見物客…
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ジブリパークに『風の谷のナウシカ』をテーマにした新エリアの整備構想 愛・地球博記念公園の西口広場が候補地
愛知県は7日、長久手市のジブリパークに、「風の谷のナウシカ」をテーマにした新エリアを整備する構想を明らかにしました。大村愛知県…
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避難で不在中の自宅の防犯指導等…熊本地震の被災地へ岐阜県警が警察官13人を派遣 最大震度7の氷川町などに8/17まで
熊本地震の被災地での防犯活動などに当たるため、けさ、岐阜県警の警察官13人が現地へ出発しました。熊本県公安委員会からの要請を受け、岐阜県警…
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高速道路では20kmの渋滞も…お盆休みの出国ラッシュがピーク 中部空港の国際線予約者数は前年比約3万人減の約12万人
7日、お盆休みを海外で過ごす人たちの出国ラッシュがピークを迎え、朝から家族連れなどで混雑しています。中部国際空港の国際線チェックイ…
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鮮やかな色付きに…お盆のお供え向けの花『スプレーマム』出荷の最盛期 全国向けに約50万本 愛知県豊川市
愛知県豊川市では、お盆のお供え向けの花、スプレーマムの出荷作業が最盛期を迎えています。スプレーマムは、1本の茎からスプレ}…
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米国の民間組織から情報提供…18歳未満の女の子の裸が写った画像を所持か 小学校講師の38歳男を逮捕
18歳未満の女の子の裸が写った画像を所持していたとして、小学校講師の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは津市に住む小学校講…
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背後から両脇付近持って突き放したか…放課後等デイサービスで7歳男の子に暴行加えた疑い 68歳従業員の女を逮捕
岐阜県関市の放課後等デイサービスで7歳の男の子に暴行を加えたとして、68歳の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは岐阜…
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台風13号の接近で…トヨタが7日の国内計9工場・17ラインの稼働停止 夏休みの連休で17日再開予定
台風13号の接近に伴い、トヨタ自動車は7日、国内の9つの工場で稼働を停止することを決めました。トヨタ自動車は台風13号の接近で海上輸送の影響を…