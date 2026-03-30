【レポート】目黒蓮、カナダでの近況を明かす！「毎日が刺激的、不安もありながらも思い切って戦っている」

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内村光良、天海祐希、今田美桜が登壇し、目黒蓮がカナダから生中継で参加した「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」が開催された。

■「カナダからも“晴れ風”を応援できたら」（目黒蓮）

会場では新TVCM『新しくなる。2026春』篇および、内村光良、天海祐希、今田美桜、目黒蓮が出演する新CMの、計5本を初公開。上映後、内村、天海、今田がステージに登場し、新しくなった“晴れ風”を飲んだ感想や、撮影時のエピソードについてトークセッションが行われた。

目黒蓮は「カナダからも“晴れ風”を応援できたら」と、カナダからリモートで登場。新CM撮影時、新しくなった“晴れ風”を飲んで思わず涙を流していたことについて聞かれ、「これまでのCM撮影で（晴れ風の）作り手のお話を聞いたり、裏で作られている方々の姿を見ていたので、（そのシーンが）飲んだ瞬間に蘇って、（新しい）味も素晴らしくて、気づいたら涙が出てきた」と、これまでの“晴れ風”との歩みを振り返った。

その後、天海の発声で、新・晴れ風を日本とカナダで同時に乾杯し、感想を語り合った。

今田は「香りがとにかく良く、より爽やかに、よりコクが出ています」と、新しい“香りと味わい”について言及。目黒は「発売から皆さんとご一緒し、今日どうしても皆さんと乾杯がしたかったので、うれしかったです」と、“晴れ風”メンバーへの熱い想いを語った。

カナダであらたな挑戦を続ける目黒の近況についてトークが展開され、目黒は「毎日が刺激的、不安もありながらも思い切って戦っている」と前向きな姿勢を見せた。また、出発する際に内村から届いた「You Can Do It」のメッセージが力になっているというエピソードを語り、会場は温かい空気に包まれた。

最近新しく挑戦していることに対して聞かれた内村は、ラジオ英会話を始めたことを告白。「Can I have a break？（休憩してもいいですか？）」という一文を覚えたと語り、カナダで挑戦する目黒さんにアドバイスする姿に、目黒も思わず泣き笑いを見せた。

■目黒蓮、照れながら「You Can Do It」

新しくなった“晴れ風”の魅力を様々な形で表現する企画を実施。目黒の進行のもと、ランダムに選ばれたお題に沿って4人が全力で実演した。

天海は「新しくなる晴れ風の美味しさをポーズで伝える」お題に挑戦。新CMでも披露した「ふわっ、クッ！ スパーン！」というセリフとともに、新しくなった“晴れ風”の味と飲みごたえをキレの良いポーズで表現した。

今田さんは「新しくなる晴れ風の感想を叫ぶ」お題に挑戦。「なんてすごいんだー！ 爽やかで、コクで、晴れ風すごいぞー！」と新しくなった“晴れ風”味わいを全力で叫び、会場に熱い想いが響きわたった。

内村は「新しくなる晴れ風の魅力をミュージカル風に表現する」お題に挑戦。アカペラで“晴れ風”の即興ソングをミュージカル風に披露し、会場を笑いに包んだ。

目黒は「新しくなる晴れ風の感動を全身を使って表現する」お題に挑戦。照れる様子を見せながらも、「You Can Do It」のキメセリフとともに全身を使い、新しくなった“晴れ風”を全力でアピール。会場との一体感を生み出した。

最後に、登壇者それぞれが、新しくなる“晴れ風”への想いや今後の意気込みを語り、イベントは大盛り上がりのなか、幕を閉じた。

■関連リンク

“キリンビール 晴れ風”ブランドサイト

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/harekaze/?agechk=1