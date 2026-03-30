【ファミマ】オムライス専門店「ラケル」監修の冷凍食品をリニューアル - 卵の厚み1.8倍超＆ふわっと食感
ファミリーマートは3月31日、オムライス専門店「ラケル」監修の冷凍食品「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」(526円)をリニューアル、全国のファミリーマートで発売する。
「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」(526円)
今回のリニューアルでは、味の再現に加えて、「ふわっとした食感」にこだわったという。一枚ずつ丁寧に焼き上げたオムライス用卵は、従来品の1.8倍超という厚みと柔らかさを実現。チキンライスはベーコンとバター風味ソースを加え、お店の本格的な味わいに一層近づけた。特製トマトソースと半熟卵風ソースが絡み合い、専門店の味を表現している。電子レンジで温めるだけで、ふわっとした卵の食感と豊かな風味が楽しめる。
「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」(526円)
「"おうちで専門店の味を楽しんでほしい"という想いを込めて、監修させていただきました。ふわっとした食感にこだわった卵とバターの風味が香るチキンライスを合わせ、本格的なオムライスをご家庭でも楽しんでいただける商品となっております。是非、この機会に全国のお客さまにご賞味いただければ嬉しいです。」(ラケル)
「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」(526円)
今回のリニューアルでは、味の再現に加えて、「ふわっとした食感」にこだわったという。一枚ずつ丁寧に焼き上げたオムライス用卵は、従来品の1.8倍超という厚みと柔らかさを実現。チキンライスはベーコンとバター風味ソースを加え、お店の本格的な味わいに一層近づけた。特製トマトソースと半熟卵風ソースが絡み合い、専門店の味を表現している。電子レンジで温めるだけで、ふわっとした卵の食感と豊かな風味が楽しめる。
「"おうちで専門店の味を楽しんでほしい"という想いを込めて、監修させていただきました。ふわっとした食感にこだわった卵とバターの風味が香るチキンライスを合わせ、本格的なオムライスをご家庭でも楽しんでいただける商品となっております。是非、この機会に全国のお客さまにご賞味いただければ嬉しいです。」(ラケル)