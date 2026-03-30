Vaundy、北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』主題歌に決定｜『熱闘甲子園』テーマソングも担当

マルチアーティストVaundy（バウンディ）が、3月28日（土）北海道・大和ハウス プレミストドームにて4大ドームツアー「Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”」のファイナル公演を開催した。

ライブPhoto：日吉”JP”純平

今回のドームツアーは自身初・男性ソロアーティスト史上最年少での開催となり、2月7日（土）福岡県・みずほPayPayドーム福岡を皮切りに東京ドーム・京セラドーム大阪を2Daysで開催。全公演完売、約35万人を動員して大盛況のツアーとなった。

そんなファイナル公演では、北村匠海が主演を務める、4月13日スタートのフジテレビ新・月9ドラマ（毎週月曜21時〜21時54分）『サバ缶、宇宙へ行く』の主題歌を新曲「イデアが溢れて眠れない」にて担当することも発表。同楽曲は4月20日に配信リリースとなる。

さらに、ドーム公演の最後の曲として披露されていた「The SILENCE」が3月29日0時より配信リリースされ、MUSIC VIDEOも公開された。

また、9月からは東京・韓国・香港・福岡・台湾・上海を回る自身初のアジアアリーナツアーの開催も決定。8月に開幕する第108回全国高等学校野球選手権大会では、2026 ABC夏の高校野球応援ソング／『熱闘甲子園』テーマソングも担当する。

【リリース情報】

「イデアが溢れて眠れない」配信日：2026年4月20日Pre-Add / Pre-Save：lnk.to/idea_Vaundy

「The SILENCE」配信日：2026年3月29日配信リンク：https://lnk.to/the_silenceミュージックビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=trfICAvffBs

【ツアー情報】

Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”

2026年9月5日（土）・6日（日）会場：TOKYO Makuhari Messe Halls 9 & 11

2026年9月19日（土）・20日（日）会場：SEOUL INSPIRE ARENA

2026年10月3日（土）会場：HONGKONG AsiaWorld-Arena

2026年10月24日（土）・25日（日）会場：FUKUOKA Kitakyushu Messe

2026年10月31日（土）・11月1日（日）会場：TAIPEI Taipei Arena

2026年11月14日（土）・15日（日）会場：SHANGHAI

特設サイトhttps://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026