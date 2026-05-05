この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」が「【元海上自衛隊幹部が解説】北朝鮮最新鋭駆逐艦進水失敗」を公開した。元海上自衛隊幹部のオオカミ少佐が、北朝鮮の新型駆逐艦の進水失敗事故を題材に、同国の海軍戦略と兵器開発の現状について解説した。

動画の冒頭でオオカミ少佐は、2025年5月21日に北朝鮮の5,000トン級新型駆逐艦が進水に失敗し、損傷した事故を取り上げた。船を海に浮かべる進水には複数の方式があり、狭い水域でも可能な横滑り進水は危険度が高いと説明する。事故の原因については、造船所の地理的制約やノウハウ不足を挙げ、「進水方法に問題があった」と推測を展開した。

続いて話題は、この新型駆逐艦が持つ異様な武装へと移行する。一般的な駆逐艦は対空や対潜など多目的な役割を担うが、北朝鮮の新型艦は垂直発射装置（VLS）のセルを74基も備えていると指摘。オオカミ少佐は、巡航ミサイルや短距離弾道ミサイルを搭載可能な仕様から、同艦の正体を「核兵器の発射母体」だと定義した。大国のように豊富な資源を持たない北朝鮮が、水上艦を核兵器の搭載プラットフォームとして運用し、残存性を高めようとする戦略を「ユニークなやり方」と表現している。

終盤では、SNS上で出回っている進水失敗のフェイク動画に言及。波の抵抗を軽減する突起であるバルバス・バウの有無や、甲板上の不自然な乗員の整列などを根拠に映像の矛盾を突いた。オオカミ少佐は、北朝鮮の核戦力が段階的に強化されている現状を指摘し、フェイク画像や動画を簡単に作れる時代だからこそ、情報を的確に見抜く目が求められると結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:30

北朝鮮の5,000トン級新型駆逐艦が進水に失敗
01:43

船を海に浮かべる「進水」の仕組みと方式の比較
03:58

船を海に浮かべる「進水」の仕組みと方式の比較
03:58

危険度の高い「横滑り進水」が選ばれた理由と事故原因の推測
08:07

異様な数の垂直発射装置を備える新型駆逐艦の正体とは
13:05

SNSで拡散された進水失敗のフェイク動画を見破るポイント

関連記事

第3次世界大戦の危機は低い。元幹部が「選択には責任が伴う」と語る米国によるイラン攻撃の真実

第3次世界大戦の危機は低い。元幹部が「選択には責任が伴う」と語る米国によるイラン攻撃の真実
もっと見る

チャンネル情報

オオカミ少佐のニュースチャンネル_icon

オオカミ少佐のニュースチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 17.50万人 339 本の動画
"ニコニコ動画生放送用：https://ch.nicovideo.jp/okamisyousa 元海上自衛官 話題のニュースを面白く、わかりやすく！ サブチャンネル： / https://www.youtube.com/@okamisyousa-sub x https://x.com/okamisyousa"
youtube.com/channel/UC3u1lQRR5MKOWH8erkGn3zw YouTube