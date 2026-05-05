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北朝鮮の新型駆逐艦は「核兵器の発射母体」だった。進水失敗から読み解く、海軍力強化の不気味な狙い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「オオカミ少佐のニュースチャンネル」が「【元海上自衛隊幹部が解説】北朝鮮最新鋭駆逐艦進水失敗」を公開した。元海上自衛隊幹部のオオカミ少佐が、北朝鮮の新型駆逐艦の進水失敗事故を題材に、同国の海軍戦略と兵器開発の現状について解説した。



動画の冒頭でオオカミ少佐は、2025年5月21日に北朝鮮の5,000トン級新型駆逐艦が進水に失敗し、損傷した事故を取り上げた。船を海に浮かべる進水には複数の方式があり、狭い水域でも可能な横滑り進水は危険度が高いと説明する。事故の原因については、造船所の地理的制約やノウハウ不足を挙げ、「進水方法に問題があった」と推測を展開した。



続いて話題は、この新型駆逐艦が持つ異様な武装へと移行する。一般的な駆逐艦は対空や対潜など多目的な役割を担うが、北朝鮮の新型艦は垂直発射装置（VLS）のセルを74基も備えていると指摘。オオカミ少佐は、巡航ミサイルや短距離弾道ミサイルを搭載可能な仕様から、同艦の正体を「核兵器の発射母体」だと定義した。大国のように豊富な資源を持たない北朝鮮が、水上艦を核兵器の搭載プラットフォームとして運用し、残存性を高めようとする戦略を「ユニークなやり方」と表現している。



終盤では、SNS上で出回っている進水失敗のフェイク動画に言及。波の抵抗を軽減する突起であるバルバス・バウの有無や、甲板上の不自然な乗員の整列などを根拠に映像の矛盾を突いた。オオカミ少佐は、北朝鮮の核戦力が段階的に強化されている現状を指摘し、フェイク画像や動画を簡単に作れる時代だからこそ、情報を的確に見抜く目が求められると結論付けた。