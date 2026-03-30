記事ポイント 医師・歯科医師・薬剤師限定の無料Zoomセミナーが2026年4月19日に開催ミトコンドリアのエネルギーフロー「スタックポイント」をNAD+・ケトン体比などで解説水素・ミトコンドリア治療の第一人者・辻直樹先生が登壇 医師・歯科医師・薬剤師限定の無料Zoomセミナーが2026年4月19日に開催ミトコンドリアのエネルギーフロー「スタックポイント」をNAD+・ケトン体比などで解説水素・ミトコンドリア治療の第一人者・辻直樹先生が登壇

セリスタ株式会社は2026年4月19日（日）、医療従事者向け無料Zoomセミナー『ミトコンドリア治療戦略第2弾』を開催します。

講師は医療法人社団医献会 辻クリニック東京理事長・辻直樹先生で、ミトコンドリアのエネルギーフローにおけるスタックポイントをNAD+やケトン体比といった実臨床に直結するキーワードで解説します。

参加費は無料で、定員1,000人の大規模オンラインセミナーとして開催されます。

セリスタ「ミトコンドリア治療戦略第2弾」無料セミナー

開催日時：2026年4月19日（日）10:00〜12:00開催形式：Zoomオンラインセミナー参加費：無料（配布用PDFテキストは1,500円税込）対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定定員：1,000人主催：セリスタ株式会社

今回のセミナーは、一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会とのコラボ特別企画として実施されます。

メインプログラムは10:20から始まり、「ミトコンドリアにおけるエネルギーフローのスタックポイント解説」がテーマです。

NAD+・NADH・L/P比・ケトン体比といった実臨床で重要なキーワードを体系的に学べる内容となっています。

講師：辻直樹先生のプロフィール

辻直樹先生は独協医科大学卒業後、東京女子医科大学病院救命救急センターを経て、リウマチ科・整形外科・スポーツ整形外科を幅広く経験しています。

現在は東京四ツ谷にて辻クリニック東京を開業し、「エイジングマネージメント」「水素治療」を専門に診療しています。

水素の抗酸化作用・抗炎症作用に着目したアンチエイジング・予防治療と、水素を活用したペインクリニックを手がけており、2015年には「一般社団法人 臨床水素治療研究会」を立ち上げ、水素の臨床利用研究をリードしています。

今回は第2弾として、ミトコンドリア治療戦略のさらに深い領域に踏み込んだ内容が提供されます。

臨床水素ミトコンドリア治療研究会とのコラボ特別企画として、専門性の高い内容が揃っています。

NAD+やケトン体比など実臨床に直結するキーワードを、体系的に学べます。

参加費は無料で、定員1,000人という規模の大きさが魅力となっています。

セリスタ「ミトコンドリア治療戦略第2弾」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

A. セミナーへの参加費は無料です。

ただし、配布用PDFテキストを希望する場合は1,500円（税込）が必要となります。

Q. 一般の方も参加できますか？

A. 本セミナーは医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者限定です。

一般の方はご参加いただけません。

Q. セミナーで学べる主な内容は何ですか？

A. ミトコンドリアにおけるエネルギーフローのスタックポイントを解説します。NAD+・NADH・L/P比・ケトン体比といった臨床現場で重要なキーワードが中心テーマです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無料セミナー開催！ セリスタ「ミトコンドリア治療戦略第2弾」無料セミナー appeared first on Dtimes.