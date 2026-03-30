口コミ★4.8の三食が絶品！ 紫塚ゴルフ倶楽部「楽天GORAアワード2025 食事が美味しいゴルフ場第1位」

記事ポイント 紫塚ゴルフ倶楽部が楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞宿泊型ゴルフ場の強みを活かし、朝・昼・夕の3食すべてで本格的な料理を提供口コミ評価★4.8/5.0を獲得し、三たて蕎麦や和懐石など食材にこだわった料理が楽しめる 紫塚ゴルフ倶楽部が楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞宿泊型ゴルフ場の強みを活かし、朝・昼・夕の3食すべてで本格的な料理を提供口コミ評価★4.8/5.0を獲得し、三たて蕎麦や和懐石など食材にこだわった料理が楽しめる

栃木県さくら市にある紫塚ゴルフ倶楽部が、楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞しています。

宿泊施設を併設した滞在型ゴルフ場ならではの朝・昼・夕の3食体制と、食材へのこだわりが高い評価を得ています。

楽天GORAの口コミでは食事評価★4.8/5.0を記録しており、ゴルフと美食を一体で楽しめる”ゴルフ旅行”として支持されています。

紫塚ゴルフ倶楽部「楽天GORAアワード2025 食事が美味しいゴルフ場第1位」

受賞：楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」第1位施設名：紫塚ゴルフ倶楽部所在地：栃木県さくら市施設内容：ゴルフ場、宿泊施設（ホテル）運営：株式会社MGCマネイジメント

紫塚ゴルフ倶楽部は、国内最大級のゴルフ場予約サイト「楽天GORA」が発表した「楽天GORAアワード2025」において、「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞しています。

楽天GORAは全国1,900コース以上が掲載されるゴルフ場予約サイトで、多くのゴルファーが予約や口コミ投稿に利用しています。

その中で紫塚ゴルフ倶楽部は、食事部門において全国トップの評価を獲得しています。

多くの受賞コースが日帰り型ゴルフ場である中、ホテルを併設した宿泊型ゴルフ場としての受賞は、ゴルフ・宿泊・食事を一体として楽しめる”滞在型ゴルフ体験”が支持された結果といえます。

楽天GORAの口コミでも、食事評価は★4.8/5.0と非常に高い数値を記録しています。

ゴルフ場の枠を超えた本格料理

紫塚ゴルフ倶楽部では、ゴルフ場の食事という枠を超えた本格的な料理を提供しています。

宿泊施設を併設する強みを活かし、朝食・昼食・夕食それぞれの時間帯に合わせたメニューが用意されています。

朝食は、宿泊者向けのビュッフェスタイルで提供されます。

朝採れ野菜や、目の前で仕上げるオムレツなどライブ感のある料理を楽しめます。

ランチでは、「そばの匠」による本格的な手打ち蕎麦を提供しています。

使用するそばは、栃木県益子町の生産者「鈴木そば」から仕入れており、同社は「全国そば優良生産表彰 農林水産大臣賞」や「農林水産祭 内閣総理大臣賞」など国の表彰を受けた実績を持っています。

高品質なそば粉をクラブハウス内の石臼で丁寧に挽き、挽きたて・打ちたて・茹でたての”三たて蕎麦”として提供しています。

レストラン内では職人が蕎麦を打つ様子を目の前で見られるのも魅力のひとつです。

お替りも可能で、「この蕎麦を食べるために来場する」という声が寄せられる人気メニューとなっています。

夕食は、紫塚ゴルフ倶楽部で特に高い評価を得ているポイントのひとつです。

厳選した旬の食材を使用した和懐石膳のほか、シェフが目の前で焼き上げる鉄板焼きステーキコースも用意されています。

朝食・昼食と夕食でレストランを分け、それぞれの時間帯に適した料理と空間を提供しているのが特徴です。

四季の景観を楽しむ”旅するゴルフコース”

紫塚ゴルフ倶楽部は、ゴルフ・食事・宿泊を一体として楽しむ”ゴルフ旅行”を提供しています。

プレー後に食事を楽しみ、ホテルでゆっくりと過ごす滞在型のゴルフ体験は、日帰り型では味わえない魅力として支持されています。

春には桜や白木蓮、藤が咲き誇り、秋には真っ赤に染まるメタセコイヤがコースを彩ります。

四季折々の自然を感じながらラウンドできる環境は、訪れるたびに異なる表情を楽しめます。

料理長は「すべてのレストランにおいて、食材へのこだわりを何よりも大切にしています」とコメントしています。

肉は栃木和牛の中でも特に状態の良い部位を選び、魚は東京・豊洲市場から直接仕入れるルートを確保しています。

あんこう鍋には北海道・余市の契約先から直送される食材を使用するなど、仕入れの段階から品質にこだわっています。

今後は自動精算機やセルフオーダリングシステムの導入により利便性を高め、来年は「接客部門」での全国1位を目指しています。

全国1,900コース以上の中から食事部門第1位に選ばれた紫塚ゴルフ倶楽部は、ゴルフ・美食・宿泊を一度に満喫できる滞在型ゴルフ場です。

国の表彰を受けた生産者から仕入れる三たて蕎麦や、旬の食材を活かした和懐石、鉄板焼きステーキなど、朝・昼・夕のすべてで本格的な料理が楽しめます。

四季折々の景観の中でラウンドし、食とともに特別な時間を過ごせるのが最大の魅力となっています。

紫塚ゴルフ倶楽部「楽天GORAアワード2025 食事が美味しいゴルフ場第1位」の紹介でした。

よくある質問

Q. 紫塚ゴルフ倶楽部の食事評価はどのくらいですか？

A. 楽天GORAの口コミで食事評価★4.8/5.0を獲得しており、楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞しています。

Q. 紫塚ゴルフ倶楽部ではどのような食事が楽しめますか？

A. 朝食は朝採れ野菜とライブキッチンのビュッフェ、昼食は「そばの匠」が打つ三たて蕎麦、夕食は旬の食材を使った和懐石膳や鉄板焼きステーキコースが提供されています。

Q. 紫塚ゴルフ倶楽部には宿泊施設がありますか？

A. ホテルを併設した宿泊型ゴルフ場で、ゴルフ・食事・宿泊を一体として楽しむ滞在型のゴルフ体験が可能です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 口コミ★4.8の三食が絶品！ 紫塚ゴルフ倶楽部「楽天GORAアワード2025 食事が美味しいゴルフ場第1位」 appeared first on Dtimes.