荷物はどうするのが正解なのか

4月になると、入学や入社、あるいは転勤などで、鉄道を利用し始める人も多くなります。例年、ゴールデンウィーク頃までは朝のラッシュ時間帯を中心に、他の時期と比べても混雑が激しくなる傾向があります。

【マナー違反です】これが電車内で「迷惑」と思われる行為一覧です（画像）

混雑の原因は、単純な利用者の増加だけでなく、不慣れな“満員電車”に戸惑い、スムーズな乗車マナーが浸透していないことも一因です。そのため、4月は各鉄道事業者が駅員による案内やキャンペーンを特に強化する時期でもあります。

慣れない満員電車では「荷物の置き方・持ち方」が、トラブルを招く原因になることも。とくに「かばん類を背中に背負う」行為に不快感を示す人が多く、また傘やキャリーケースなどは、他の利用者への配慮がとりわけ必要となります。

関西の鉄道事業者20社局が実施している共同マナーキャンペーンでは、「リュックサックは前に抱えるか、手に持つ」「大きな荷物は網棚を利用する」「座席では荷物を膝の上に置く」といった対応を推奨しています。

一方で、JR東日本では前に抱えるのではなく、「網棚に載せる」「足元に置く」ことなどを推奨するなど、事業者ごとに呼びかけ内容に違いも見られます。

「カバンなどを身体の前で抱える」行為は「床（足もと）に置く」よりも迷惑だとする割合が多く、かつて電車内ではリュック等を前に抱えることが推奨されていましたが、近年は床やあみ棚に置くことや、手で持つことが推奨されているケースが多くなりました。

しかし、重い荷物を長時間手で持つことやあみ棚にもち上げる行為を現実的ではないとする意見も存在し、一概に決めることのできない難しさも存在します。

また新幹線や在来線の特急車両では、荷物棚に収まらない大きさの荷物は荷物置場か通行の妨げにならない場所に置くことを推奨。特に通行や乗り降りの妨げになる通路、デッキ、乗降ドア前に置くことはマナー違反としています。

なお、足元にキャリーケースを置く場合は、転がらないようにストッパーをかけると良いそうです。

他にもある電車内の迷惑行為

日本民営鉄道協会が毎年実施する「駅と電車内のマナーに関する調査」にて、2025年度の「乗降時のマナー」項目において、多くの人が「扉付近から動かない（乗降を妨げる、奥に詰めないなど）」「降りる人を待たずに乗り込む」「駆け込み乗車」「周囲の人を押しのける」「乗車列に割り込む」を迷惑行為とする結果が出ました。



列車内のイメージ。満員時、ドア横にいると迷惑行為と思われる場合も（画像：PIXTA）



とくに、新たに項目に加わった「扉付近で固まる」行為は、列車の遅延を招く大きな要因とされています。東京メトロをはじめとする各社は、マナーポスターを通じて「ドア横に立ち止まらず車内奥へ進むこと」や、一旦ホームに降りて「降りる人のためのスペースを空けること」への協力を強く求めています。

なお、ランキングで最も迷惑と感じる行為とされたのは、近年上位を維持している「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする」です。前年も1位という結果で、コロナ禍の行動規制の緩和から2年以上が経過したものの、感染症に対する不安を感じる利用者は依然として多いようです。

駅や電車内でのマナーについて、以前と比べて改善されたかどうかを尋ねたところ、「変わらない」と回答した人が39.2％と最も多い結果となりました。

SNSでも、「車内やホームでスマートフォンに夢中になり周囲への配慮に欠ける乗客」や、「ホームで整列乗車ができていない乗客」が多いとの声が挙がっており、依然として課題の多さが浮き彫りとなっています。