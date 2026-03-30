山本由伸の先発登板にあわせMLBスタジアムでグローバル広告！ サムティ「ドジャース開幕戦スタジアム広告」

記事ポイント サムティホールディングスが2026年3月27日のドジャース開幕戦でスタジアム内広告を掲出山本由伸投手の登板演出にあわせLEDビジョン・バックネット裏広告でブランドをアピール南カリフォルニア市場でのブランド認知向上を目的としたMLBパートナーシップを展開 サムティホールディングスが2026年3月27日のドジャース開幕戦でスタジアム内広告を掲出山本由伸投手の登板演出にあわせLEDビジョン・バックネット裏広告でブランドをアピール南カリフォルニア市場でのブランド認知向上を目的としたMLBパートナーシップを展開

サムティホールディングスが、日本時間2026年3月27日のロサンゼルス・ドジャース開幕戦において、ドジャースタジアム内でブランドロゴの広告を掲出しました。

同試合ではブランドパートナーである山本由伸投手が先発登板し、スタジアム内LEDビジョンやバックネット裏広告を通じて、世界に向けたグローバルブランディングを展開しています。

サムティ「ドジャース開幕戦スタジアム広告」

企業名：サムティホールディングス株式会社パートナー：ロサンゼルス・ドジャース広告掲出日：2026年3月27日（開幕戦）掲出場所：ドジャースタジアム内（ホームブルペン壁面・LEDビジョン・バックネット裏）

サムティホールディングスはロサンゼルス・ドジャースと、南カリフォルニア市場におけるブランド認知の向上および事業成長を目的としたパートナーシップ契約を締結しています。

このパートナーシップのもと、日本時間2026年3月27日に開催された開幕戦では、ドジャースタジアム内においてサムティのブランドロゴ広告が掲出されました。

具体的には、ホームブルペン壁面広告に加え、山本由伸投手の登板時の演出においてスタジアム内LEDビジョンやバックネット裏広告を中心としたプロモーションが展開されます。

世界最高峰のメジャーリーグという舞台での広告展開により、日本発の不動産グループとして国際的なブランド認知の向上を図っています。

ロサンゼルス・ドジャースとは

ロサンゼルス・ドジャースは、1890年にニューヨーク州ブルックリンで創設されたMLBを代表する名門チームです。

ワールドシリーズ優勝9回・ナショナルリーグ優勝26回の実績を誇り、2024年のワールドシリーズ優勝を含む数多くのタイトルを持つ世界的な人気チームです。

ドジャースタジアムには毎年400万人以上のファンが訪れており、現在も山本由伸投手・大谷翔平選手・佐々木朗希投手など多くの日本人選手が活躍しています。

サムティグループはこれまで、不動産開発・運営事業を通じた良質な住環境の提供とともに、社会人野球チーム「サムティ硬式野球部」の活動など、スポーツを通じた社会貢献にも注力しています。

今後もスポーツの持つ発信力を活かし、グローバルにブランド価値を高めながら、持続可能で活力ある社会の実現に貢献していく方針です。

サムティは山本由伸投手の先発登板という世界的注目の場で、MLBスタジアムのLEDビジョンとバックネット裏広告を通じたグローバルブランディングを実現しています。

不動産開発とスポーツパートナーシップを組み合わせた戦略により、南カリフォルニア市場での認知向上と事業成長を同時に図るアプローチが特徴です。

社会人野球チームの支援実績を持つ同社が、世界最高峰のMLBという舞台でさらなるブランド発信力を高めています。

サムティホールディングスのドジャース開幕戦スタジアム広告の紹介でした。

よくある質問

Q. サムティとドジャースのパートナーシップの目的は何ですか？

A. 南カリフォルニア市場におけるブランド認知の向上および事業成長を目的として締結されています。

Q. 開幕戦ではどのような広告が掲出されましたか？

A. 2026年3月27日の開幕戦では、ホームブルペン壁面広告に加え、山本由伸投手の登板時の演出においてスタジアム内LEDビジョンやバックネット裏広告を活用したプロモーションが展開されました。

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