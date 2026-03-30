今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月30日（月）〜4月5日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月30日（月）〜4月5日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、家族の手伝いをするなど家庭的なことが増えるようです。面倒に感じていたものも、やってしまえばあっという間に終わりそう。掃除や片付けを積極的におこなえば、気持ちもスッキリできるようです。恋愛面は少し感傷的になってしまいそう。自分の心を見つめ直す時間をつくると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
ダイエットや体力づくりのための目標をつくると◎ 悩む前に行動してしまうほうがうまくいくようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【牡牛座（おうし座）】
今週は、家族の手伝いをするなど家庭的なことが増えるようです。面倒に感じていたものも、やってしまえばあっという間に終わりそう。掃除や片付けを積極的におこなえば、気持ちもスッキリできるようです。恋愛面は少し感傷的になってしまいそう。自分の心を見つめ直す時間をつくると良いでしょう。
ダイエットや体力づくりのための目標をつくると◎ 悩む前に行動してしまうほうがうまくいくようです。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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