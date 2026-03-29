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お気に入りのアーティストが紹介したグッズや、推しのアイドルがジャケ写で抱えたぬいぐるみ。「なんかいつもより輝いて見える…」と感じたことはないでしょうか。あれ、気のせいでも病気でもないみたいです（よかった）。

大阪大学の研究で「人が触れているモノはよりかわいいと感じられ、さらに触れている人自身もよりかわいい」と評価されることが明らかになりました。

この研究はオンライン学術誌「PLOS ONE」に掲載されています。

「かわいい」って、何で決まるの？

まず前提として「かわいい（cute / kawaii）」という感情について少し補足しましょう。

かわいさを語るうえで長らく中心的な概念とされてきたのが「ベビースキーマ」です。

体に対して頭が大きい、目が顔の中央よりも低い位置にある、おでこが広い、手足が短い…。こういった特徴を持つものを見ると、人間は本能的に「かわいい」と感じ、世話をしたくなる気持ちが湧いてきやすい、というものです。

ぬいぐるみや丸っこいキャラクターが「かわいい」と感じられるのも、この概念が影響しています。ベビースキーマとは言わば、脳に組み込まれた「かわいさセンサー」のようなものだと思ってください。

ただ最近の研究では、「見た目の特徴だけがかわいさを決める」というシンプルな話でもなさそうだ、ということがわかってきていました。個体の見た目だけでなく、個体同士の関係性もかわいさに影響することが示されているのです。

今回発表された、大阪大学大学院人間科学研究科の大橋紅音さんと入戸野宏教授による研究では、その関係性による影響をより検証したものといえます。

触れているだけで「かわいさ」が上乗せされる

研究では、ベビースキーマの程度が異なるモノを用いて検証。「ぬいぐるみ（パンダとトリケラトプス）」をベビースキーマが高いもの、「円柱形のクッション」をベビースキーマが低いものとして使用されています。

そして、人がそのモノに触れている写真と、触れていない写真の4パターンを用意。日本とアメリカの参加者に、それぞれモノと人の「かわいさ」を評価してもらいました。

なお、写真には顔が写らないよう工夫されており、手や姿勢だけが見える状態に。これにより、顔の表情という別の要素が評価に紛れ込まないようにしています。

調査はWEBアンケート形式で、日本では198名が「かわいい」、アメリカでは199名が「cute」という言葉を基準として回答しました。

image: 大阪大学

予想どおり、ベビースキーマが高いぬいぐるみは、クッションよりも高く「かわいい」と評価されました。まぁ、これは「当然だよね」という話ですよね。

注目すべきは次の発見です。ベビースキーマの効果に比べるとその差は大きくないものの、人が触れているモノは触れていないモノよりもかわいいと評価される傾向が確認されました。

さらに予想外だったのが、「触れている人」への影響です。ベビースキーマの程度にかかわらず、モノに触れていると、そのモノだけでなく触れている人までもよりかわいいと評価されることが明らかになりました。

image: 大阪大学

ここに、僕らの推し感情を支えてくれるポイントがあると思うのです。つまり、「推しがかわいいぬいぐるみを抱いている→ぬいぐるみがより尊く見える」だけでなく、「推し本人もより尊く見える」という現象が起きるわけですから。

また、こうした「触れることによるかわいさの上乗せ」効果は、日本とアメリカの両方に共通して認められました。かわいいという感情が文化を超えた普遍性を持つことも、この研究は示しています。

「触れる」という行為が送るサインとは

では、なぜ触れているだけでかわいさが増すのでしょうか。

研究チームは、タッチ（接触）という行為が愛情や感謝、共感といった「利他的な感情」を伝えるコミュニケーションとして機能することに注目しています。誰かがモノに触れているのを見ると、観察者はその人物がそのモノに親しみを感じているのだろうと推測します。

そして、その「仲のよさ」という関係性の認識が、両者のかわいさ評価を引き上げると考えられています。

ただし、ひとつ注意が必要なのは「触れることによる効果」は決して大きくはなさそうだ、という点。ベビースキーマによる効果の大きさを示す値は、日本では効果量d=2.82、アメリカではd=2.38だったのに対し、触れることによる効果はそれぞれd=0.11、d=0.13と、はるかに小さいものでした。

そもそも「見た目がかわいいかどうか」が圧倒的に重要で、「誰かが触れているか」はあくまで小さなプラスアルファ、というわけです。

ですが、広告や商品開発といった現場において、人がモノに触れている状況を活用することで、商品や人の魅力をより高められる可能性があると研究チームは示唆しています。

確かに、商品写真でモデルが「ただ持っている」と「大切そうに抱きしめている」では、受け手の印象がかなり変わりそうですよね。

こういった「かわいい」の科学は、心理学や神経科学、マーケティングなど幅広い分野にまたがる研究領域。「推し活」が社会に根付いた今、そのメカニズムを解き明かす研究はやっぱり気になるところですし、注目も惹きやすいはず。ますます興味深い結果が出てきそうですね。

Source: 大学ジャーナルオンライン , PLOS ONE , 大阪大学