昨季守護神が移籍前提に離脱も…金沢は元岐阜GK後藤大輝を獲得
ツエーゲン金沢は29日、GK後藤大輝(29)の加入を発表した。
後藤は昨季までFC岐阜に所属し、シーズン終了をもって契約満了により退団していた。金沢は同日に昨季守護神だったGK山ノ井拓己が移籍を前提に離脱したことを発表しているため、緊急補強の形になった。
後藤はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「ツエーゲン金沢に関わるすべての皆様。初めまして。この度ツエーゲン金沢に加入することになりました後藤大輝です」
「この時期に声をかけてくださったチーム関係者の皆様に感謝いたします。1日もはやくチーム、ファン、サポーター、支えてくださる皆様に認めてもらえるようピッチで証明していきます。応援よろしくお願いいたします」
後藤は昨季までFC岐阜に所属し、シーズン終了をもって契約満了により退団していた。金沢は同日に昨季守護神だったGK山ノ井拓己が移籍を前提に離脱したことを発表しているため、緊急補強の形になった。
後藤はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「ツエーゲン金沢に関わるすべての皆様。初めまして。この度ツエーゲン金沢に加入することになりました後藤大輝です」
「この時期に声をかけてくださったチーム関係者の皆様に感謝いたします。1日もはやくチーム、ファン、サポーター、支えてくださる皆様に認めてもらえるようピッチで証明していきます。応援よろしくお願いいたします」