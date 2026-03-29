「最近はお腹が大きくて」第2子妊娠中の西野未姫、ベビーカーでのお出かけショットに「さすがアイドル」の声
元AKB48でタレントの西野未姫さんは3月29日、自身のInstagramを更新。ベビーカーでのお出かけショットを披露しました。
【写真】西野未姫、親子でお出かけショット
この投稿にコメントでは「本当におっきくなったぁ」「お腹見たーい」「未姫ちゃんもお腹がパンパンになってきましたね」「ニコリン可愛いし、みきちゃんも綺麗です」「さすがアイドル〜っていつも思います」「にこりちゃぁん可愛い」「かわいいママだわ！」「可愛い過ぎる親子」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】西野未姫、親子でお出かけショット
「本当におっきくなったぁ」西野さんは「最近はお腹が大きくて抱っこが大変なのでどこいくにしてもベビーカー移動」とつづり、2枚の写真を投稿。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんとの第2子を妊娠中の西野さんが、娘・にこりちゃんをベビーカーに乗せてお出かけする姿を披露しています。はっきりとは映っていませんが、横向きの西野さんのおなかはだいぶ大きくなっているように見えます。
「ママといる時間は宝物だと思う」2月の投稿では、にこりちゃんと公園で遊ぶ姿を披露し、「妊婦だからすぐに疲れてしまって長い時間公園にいてあげれないのが最近の悩みです」とつづっていた西野さん。ファンからは「妊婦さんは動くのも大変ですよね 無理しないで下さいね」「今を感じて一緒に楽しんで下さい」「にこりちゃんと未姫ママの笑顔ホンッッットにかわいい」「無理のない程度に息抜きしながら育児をしてくださいね」「ママといる時間は宝物だと思う」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)