開催：2026.3.29

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 11 - 9 [エンゼルス]

MLBの試合が29日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとエンゼルスが対戦した。

アストロズの先発投手はクリスチャン・ハビエル、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。

3回表、9番 オスワルド・ペラザ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 HOU 0-1 LAA

4回表、4番 ホルヘ・ソレア 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 HOU 0-3 LAA

5回表、2番 マイク・トラウト 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 HOU 0-4 LAA、3番 ノーラン・シャヌエル 3球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでエンゼルス得点 HOU 0-5 LAA、ピッチャー 蠟緂威がワイルドピッチでエンゼルス得点 HOU 0-6 LAA

5回裏、3番 イサク・パレデス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 2-6 LAA、4番 カルロス・コレア 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 3-6 LAA

6回裏、ピッチャー ウォルバート・ウレーニャがワイルドピッチでアストロズ得点 HOU 4-6 LAA、4番 カルロス・コレア 3球目を打ってキャッチャーへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 5-6 LAA、さらにキャッチャーが悪送球でアストロズ得点 HOU 6-6 LAA、5番 クリスチャン・ウォーカー 6球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 7-6 LAA、7番 ヤイネル・ディアス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 9-6 LAA、8番 ジェーコブ・マイヤーズ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 11-6 LAA

9回表、3番 ノーラン・シャヌエル 6球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでエンゼルス得点 HOU 11-9 LAA

試合は11対9でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズの蠟緂威で、ここまで1勝0敗0S。負け投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 11:26:20 更新