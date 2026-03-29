お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が28日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。先輩「かまいたち」についてつかんでいる情報を本人にぶつけた。

MC・かまいたち、同期の「見取り図」とロケバス内でトーク。お金の話になり、濱家隆一に「収入はYouTubeが一番多い？」と問われ、「まあそうですね。YouTubeかグッズかですね」と返した。

個人事務所のため収入は東ブクロ、マネジャーと3等分していることは有名で、盛山晋太郎から「正直、億万長者やんな」と指摘され、「そんなわけない！オマエら（見取り図）さ、いつも俺らを隠れみのにしてるけど、一番稼いでるよね」と反撃し、今度は盛山とリリーがが「そんなわけない」と否定した。

ここからは暴露合戦に。濱家の自宅を訪れたことがあるリリーは「玄関から部屋着くまで大体25分。天井が見えない」と豪邸ぶりを大げさに表現。「外や！それ」と濱家は苦笑いし、「この辺ぐらいになったらみんな一緒やと思う」と3組のギャラに大差がないと訴えた。盛山は吉本のかまいたちと個人事務所のさらばは、自分らよりもかなり上のレベルで同等の収入だと予想した。

森田は「そんなわけないです！絶対に、こっち（かまいたちが上）」と言い切り、「俺らは真摯にお笑いでやっていってるねん。この人たち（かまいたち）は口が裂けても言えんような儲け方をしてるねん」と主張。「ちょっと待て！勘違いされるやろ」と反論する濱家に、「不動の産でやってんのよ」と解説した。

山内健司は「マジでないで。濱家はあるかもしれん。俺はないで」と静かに返し、濱家は「なんやねんそれ！」。森田は「俺聞きましたよ？NGKの出番の合間、毎回どこかの土地見に行ってるって」とゴシップ好きならではの情報通ぶりを発揮した。

さらに、「僕が一緒に仕事をさせてもらってたタレントさんが財閥の娘さん。同級生に金融会社の社長の息子とかが居て、その人と知り合いなんですよね」とツッコみ、山内は「まあ、たまたまね」と返した。

濱家は最初誰のことか分かっていなかったが、山内に耳打ちされて「あ〜、はいはい！」と納得。その表情に「悪い顔やで、今！」と東ブクロが笑い、盛山も「地面師の顔やったわ」と評し、笑わせた。そのタレントを介して、社長らと食事をするなど、かまいたちがハイソな人たちとのコミュニティーを広げていることを、森田が明るみにしていた。