お笑いタレント千原ジュニア（51）が22日配信されたABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）にMCとして生出演。電動キックボードなどのシェアリングサービス「LUUP」をめぐり、私見を述べた。

この日、同番組では4月1日から自転車の各種交通違反に対しても、反則金が科される青切符制度が導入されることなどを取り上げた。

その中でさまざまな自転車の違反行為や危険行為の話題になった流れで、自動車をよく運転しているジュニアは「自転車もですし、LUUP。まじで今までヒヤッって（したことが）3回くらいある。逆走で突っ込んできて。いやあ、あれこそちゃんと運転免許持っている人しか（運転できない）とかにしてもらわないと…」と話した。

また一部の自転車についても「あと、一旦停止もしはらへんから。自転車。あれも取り締まってほしいなあ。めちゃくちゃ怖いよ。今のチャリンコなんか”ヒューン“って（すごい速度で）。めちゃめちゃ怖いし、バンバン来る」などと、日頃自身で車を運転しながら凄い速度で危険走行している自転車に対し、恐怖を感じていることも明かしていた。