魚を食べるとき、あなたはどんな調理法が好きだろうか？

刺身、塩焼き、煮付け……日本には魚を美味しく食べるための調理法が数えきれないほどあるが、その中でも「粕漬け」はひと際奥深い味わいを持つ調理法だ。

酒粕に漬け込むことで生まれる独特の香りと甘み、そして魚本来の旨みが凝縮されたその味わいは、一度食べたら忘れられない。

そんな粕漬けの魚を名古屋で食べるなら、ぜひ訪れてほしいのが今回ご紹介するお店「鈴波（すずなみ）」だ。

・名古屋名産「守口漬」の名店が生み出した絶品粕漬け

鈴波の歴史は、名古屋が誇る名産品「守口漬・奈良漬」で知られる老舗「大和屋」にさかのぼる。長年にわたって漬物を作り続けてきた大和屋が、その「漬ける技」を魚に応用したことから鈴波は誕生した。

鈴波では、酒粕にみりん粕をブレンドした「みりん酒粕」を使用して魚を漬け込んでいる。このみりん酒粕が鈴波の味の核心だ。酒粕の香りが魚特有の臭みを和らげながら、みりんのほんのりとした甘みが魚の旨みを引き立てる。魚が苦手な方でも食べやすいと評判なのも、この絶妙な配合があってこそだ。



・鈴波といえば、やっぱり「銀だら定食」

鈴波のメニューの中でも、老若男女を問わず圧倒的な人気を誇るのが「銀だら定食」だ。





銀だらは脂肪分が豊富で、みりん粕漬けとの相性が抜群の魚。鈴波では、その銀だらを遠火強火でじっくりと焼き上げる。

皿に運ばれてきた瞬間、ふんわりと漂う香ばしい粕の香りが食欲をかき立てる。





一口頬張れば、白身のふわっとした食感と適度な脂の旨みがじゅわりと口の中に広がる。甘みのある粕の風味が後を引き、気がつけばご飯が止まらなくなっているのだ。

素材にとことんこだわったシンプルな定食は、まさに「日本人が大好きな美味しい定食」の真髄といえる。

日本の食文化が凝縮されたような一皿、「銀だら定食」。名古屋を訪れた際にはぜひ、鈴波の味を体験してみてはいかがだろうか？

＜お店の情報＞

お店 鈴波 エスカ店

住所 愛知県名古屋市中村区椿町6-9 エスカ地下街

営業時間 膳処 11:00〜14:30 / 16:30〜21:00

定休日 年末年始

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