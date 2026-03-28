若槻千夏、タンクトップ×ショーパンから美脚スラリ「骨格が神」「夏コーデ参考になる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの若槻千夏が3月27日、自身のInstagramを更新。タンクトップにショートパンツを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】41歳タレント「骨格が神」ショーパンから美脚披露
若槻は「私の夏が来ます！！（本名千春だけど）」とコメント。パイナップルの形のフロートを後ろに持ち、黄色のタンクトップとショートパンツの一足早い夏のコーディネートでカメラに向かって歩いてくる動画を公開し、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「骨格が神」「夏コーデ参考になる」「黄色がすごく似合ってる」「お茶目で可愛い」「スタイル抜群」「元気出る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳タレント「骨格が神」ショーパンから美脚披露
◆若槻千夏、タンクトップ×ショーパン夏コーデ公開
若槻は「私の夏が来ます！！（本名千春だけど）」とコメント。パイナップルの形のフロートを後ろに持ち、黄色のタンクトップとショートパンツの一足早い夏のコーディネートでカメラに向かって歩いてくる動画を公開し、スラリと美しい脚を見せている。
◆若槻千夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「骨格が神」「夏コーデ参考になる」「黄色がすごく似合ってる」「お茶目で可愛い」「スタイル抜群」「元気出る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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