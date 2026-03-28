Dream Ami、“運転ショット”に反響「まさかのパオですか！」「懐かしい車乗ってますね〜」
歌手のDream Ami（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。“運転ショット”を公開した。
【写真】「まさかのパオですか！」“運転ショット”を公開したDream Ami
Amiは「あっという間に終わっちゃう春がはじまった!!目黒川のお花見もはじまってました」とつづり、車のハンドルを握る姿を披露。足元を写した、運転席から見える内装もアップした。
この写真にファンからは、「まさかのパオですか！」「パオかわいいよね〜!!」「レトロチック」「懐かしい車乗ってますね〜」「運転姿良いですね」「かわいいです」など、さまざまな反響が寄せられている。
コメントに寄せられた『パオ』は、日産が1980年代〜90年代に発表した『パイクカー』シリーズ第2弾として発売された車のこと。1989年に発売された同車は、同社の『マーチ』をベースに、内外装ともに「冒険心」をテーマにしたレトロ調の内外装で人気を博した。
【写真】「まさかのパオですか！」“運転ショット”を公開したDream Ami
Amiは「あっという間に終わっちゃう春がはじまった!!目黒川のお花見もはじまってました」とつづり、車のハンドルを握る姿を披露。足元を写した、運転席から見える内装もアップした。
この写真にファンからは、「まさかのパオですか！」「パオかわいいよね〜!!」「レトロチック」「懐かしい車乗ってますね〜」「運転姿良いですね」「かわいいです」など、さまざまな反響が寄せられている。
コメントに寄せられた『パオ』は、日産が1980年代〜90年代に発表した『パイクカー』シリーズ第2弾として発売された車のこと。1989年に発売された同車は、同社の『マーチ』をベースに、内外装ともに「冒険心」をテーマにしたレトロ調の内外装で人気を博した。