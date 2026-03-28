BTS、Netflixで見るカムバックのすべて 世界が熱狂したライブ＆舞台裏に迫るドキュメンタリー独占配信中
韓国の人気グループ・BTSが、3年5ヶ月ぶりに完全体（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7人）でパフォーマンスを披露し、世界的な反響を呼んでいる。Netflixを通じて世界同時生配信された番組『BTS：THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は、グローバル視聴ランキング（非英語テレビ部門／集計期間3月16日〜22日で 1310万ビュー）で1位を獲得。さらに、歴史的な“復活”の舞台裏に迫るドキュメンタリー『BTS：THE RETURN』も27日より独占配信中だ。
【画像】『BTS：THE RETURN』場面写真
■歴史的パフォーマンスは何度でも視聴可能
ライブは3月21日、韓国・ソウルの光化門広場で開催され、約10万4000人の観客が来場。約1時間にわたるステージでは、新アルバム『ARIRANG』の楽曲を中心に、「Dynamite」「Butter」「MIC Drop」などの代表曲も披露され、BTSの復活を象徴する一夜となった。
韓国のゴールデンタイムにあわせたライブは、アメリカ大陸では早朝、ヨーロッパやアフリカ、アジアの多くの地域では日中から夕方にかけてと、地域ごとに異なる時間帯にもかかわらず、世界中のファンがリアルタイムで参加する“地球規模のイベント”となった。
Netflixによると、ライブ配信とその後1日分の視聴を含む「Live+1」で、全世界1840万人が視聴。80の国と地域で週間TOP10入り、日本を含む24の国と地域で1位を記録するなど、圧倒的な存在感を示した。
さらにNetflixの公式チャンネルのみでも、関連キャンペーンのソーシャルインプレッションは26億2000万回に到達。アメリカ、韓国、フィリピン、オーストラリア／ニュージーランド、マレーシア、インド、タイ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、イギリス、ポーランド、スペイン、トルコ、ドイツなど、世界各国でBTSおよびNetflix関連のハッシュタグがトレンド入りし、グローバルな熱狂ぶりを裏付けた。
■ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』とは
一方、この歴史的な復帰の裏側には並々ならぬ努力があった。ドキュメンタリー『BTS：THE RETURN』は、ポップカルチャー史に刻まれるであろう再始動に向けて結集するBTSに密着。同時に、7人の韓国人メンバーが世界的アイコンへと変貌を遂げていった軌跡も描き出す。
2013年のデビュー以来、BTSは熱狂的なファンコミュニティ（ARMY）を築き、K-POP史上最大規模の成功を収めてきた。韓国の兵役制度により22年12月からグループとしての活動を一時休止し、メンバーは順次入隊。全メンバーが兵役を終えた25年、7人はロサンゼルスで再会し、音楽制作に着手した。
本作は、ロサンゼルスのビーチでメンバー7人がファンに向けて配信を行うシーンから幕を開ける。ファンには見覚えのある瞬間だが、バオ・グエン監督は「世界が見た瞬間の外側にあるものを見せたかった」と語っている。
離れていた時間を経て生まれた迷いや再発見の瞬間を通して、彼らは現在の自分たちを映し出す新たな音楽を創り上げ、時代を象徴するアルバムへと昇華させていく。そこには、苦悩や葛藤だけでなく、絆と信頼、そして互いに支え合う関係性が色濃く刻まれている。
BTSは4月から世界34地域・全82公演のワールドツアー「ARIRANG World Tour」を控える。今回のカムバックは単なる“復帰”にとどまらず、7人でしか成し得ない絆の証明であり、新たなフェーズへの再出発と言えるだろう。ライブとドキュメンタリーの両方を通して、そのすべてに期待が高まる内容となっている。
■歴史的パフォーマンスは何度でも視聴可能
ライブは3月21日、韓国・ソウルの光化門広場で開催され、約10万4000人の観客が来場。約1時間にわたるステージでは、新アルバム『ARIRANG』の楽曲を中心に、「Dynamite」「Butter」「MIC Drop」などの代表曲も披露され、BTSの復活を象徴する一夜となった。
韓国のゴールデンタイムにあわせたライブは、アメリカ大陸では早朝、ヨーロッパやアフリカ、アジアの多くの地域では日中から夕方にかけてと、地域ごとに異なる時間帯にもかかわらず、世界中のファンがリアルタイムで参加する“地球規模のイベント”となった。
Netflixによると、ライブ配信とその後1日分の視聴を含む「Live+1」で、全世界1840万人が視聴。80の国と地域で週間TOP10入り、日本を含む24の国と地域で1位を記録するなど、圧倒的な存在感を示した。
さらにNetflixの公式チャンネルのみでも、関連キャンペーンのソーシャルインプレッションは26億2000万回に到達。アメリカ、韓国、フィリピン、オーストラリア／ニュージーランド、マレーシア、インド、タイ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、イギリス、ポーランド、スペイン、トルコ、ドイツなど、世界各国でBTSおよびNetflix関連のハッシュタグがトレンド入りし、グローバルな熱狂ぶりを裏付けた。
■ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』とは
一方、この歴史的な復帰の裏側には並々ならぬ努力があった。ドキュメンタリー『BTS：THE RETURN』は、ポップカルチャー史に刻まれるであろう再始動に向けて結集するBTSに密着。同時に、7人の韓国人メンバーが世界的アイコンへと変貌を遂げていった軌跡も描き出す。
2013年のデビュー以来、BTSは熱狂的なファンコミュニティ（ARMY）を築き、K-POP史上最大規模の成功を収めてきた。韓国の兵役制度により22年12月からグループとしての活動を一時休止し、メンバーは順次入隊。全メンバーが兵役を終えた25年、7人はロサンゼルスで再会し、音楽制作に着手した。
本作は、ロサンゼルスのビーチでメンバー7人がファンに向けて配信を行うシーンから幕を開ける。ファンには見覚えのある瞬間だが、バオ・グエン監督は「世界が見た瞬間の外側にあるものを見せたかった」と語っている。
離れていた時間を経て生まれた迷いや再発見の瞬間を通して、彼らは現在の自分たちを映し出す新たな音楽を創り上げ、時代を象徴するアルバムへと昇華させていく。そこには、苦悩や葛藤だけでなく、絆と信頼、そして互いに支え合う関係性が色濃く刻まれている。
BTSは4月から世界34地域・全82公演のワールドツアー「ARIRANG World Tour」を控える。今回のカムバックは単なる“復帰”にとどまらず、7人でしか成し得ない絆の証明であり、新たなフェーズへの再出発と言えるだろう。ライブとドキュメンタリーの両方を通して、そのすべてに期待が高まる内容となっている。