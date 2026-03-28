ボーイズグループのＯＷＶが２７日、デイリースポーツ東京本社を訪れ、ニューシングル「ＲＯＣＫＥＴ ＭＯＤＥ」（４月８日発売）と、６都市を巡る２年ぶりの全国ツアー（７月４日、Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａ開幕）を告知した。

パフォーマンス力とバラエティー力で人気急上昇中の４人が放つ新曲は、勢いを体現するようなダンスチューン。浦野秀太（２８）は「誰かの心を押すような曲」と満面の笑みだ。

２０２０年、ＪＯ１を生んだオーディション番組の元練習生で結成。コロナ禍で無観客ライブなど多くの挫折を経験した。そのルーツをトークなどで昇華し、ＳＮＳでは「病んでる時に見るべきアイドル」として浸透中。佐野文哉（２８）は「病み終えた４人なんで。まじ無敵」とニヤリ。リーダー・本田康祐（３０）も「吹っ切れてるから笑顔を届けられてる。いいじゃないですか、無敵のアイドル」と続いた。

転機は２年前、バラエティーに呼ばれ始めた時期だという。地道な活動で知名度を高め、本職の音楽につなげている。

ツアー千秋楽となる１２月１３日の会場は両国国技館。グループ史上最大規模の舞台なだけに、中川勝就（２９）は「両国に日本で病んでる人を全員集めて病み終わらせたい」と腕をぶす。挫折を経て無敵となった４人は、ロケットモードで一気に頂きへと駆け上がる。