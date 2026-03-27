料金の20%がマイルに

ANA（全日空）グループのANA Xは2026年3月24日、MVNO事業に参入し、モバイル通信サービス「ANAモバイル」の提供を開始しました。

【画像】えっ…これが「ANAの格安スマホ」スゴい料金プランです

このサービスは、月額料金の20%がANAのマイルとして貯まるのが特徴です。マイル積算の対象となるのは、基本プラン料金、通話定額オプション、データチャージ代です。

プランは1GBから100GBまで全20プランが用意されており、通信回線は「ドコモ回線」と「au回線」から選択できます。SIMカードとeSIMに対応し、現在利用中のスマートフォンと電話番号のまま乗り換えが可能です。

例えば、音声30GBプランと無制限かけ放題オプションを利用すると、月々4,300円の支払いで860マイル、年間で10,320マイルが貯まります。

契約初月には500マイルがプレゼントされるほか、データ容量の追加購入分もマイル積算の対象となります。ANA Xは、このサービスが2027年度の「プレミアムメンバーサービス」のステイタス獲得条件の対象になるとしています。