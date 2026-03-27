『転スラ』や『Re:ゼロ』、注目の春アニメがJ:COM STREAMで続々登場
動画配信サービス「J:COM STREAM」が、4月より順次配信開始する「2026年春アニメ」のラインアップを発表した。シリーズ累計発行部数5600万部を突破した大ヒット作『転生したらスライムだった件 第4期』をはじめ、注目の異世界系作品が多数見放題で登場する。
【写真】『転スラ』大阪舞台あいさつの様子
今回のラインアップでは、『転スラ』シリーズの最新作に加え、『最強の王様、二度目の人生は何をする？』や『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』など、近年のトレンドである異世界ファンタジー作品が充実しているのが特徴だ。
4月4日から『転生したらスライムだった件 第4期』と『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』（毎週土曜 22：00〜）、5日から『最強の王様、二度目の人生は何をする？』（毎週日曜 12：00〜）、10日から『MAO』（毎週金曜 0：00〜）、12日から『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』（毎週日曜 0：00〜）など、話題作が続々配信される。
配信スケジュールおよび主な作品ラインアップは以下の通り。
◆3月29日（日）配信開始
・春夏秋冬代行者 春の舞
◆4月2日（木）配信開始
・ガンバレ！中村くん！！
・Dr.STONE SCIENCE FUTURE
◆4月3日（金）配信開始
・異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する〜レベルアップは人生を変えた〜TVSP
◆4月4日（土）配信開始
・霧尾ファンクラブ
・最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？
・スノウボールアース
・転生したらスライムだった件 第4期
◆4月5日（日）配信開始
・最強の王様、二度目の人生は何をする？
・大賢者リドルの時間逆行
・メイドさんは食べるだけ
・ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期
・黄泉のツガイ
◆4月6日（月）配信開始
・魔法の姉妹ルルットリリィ
・魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜
◆4月7日（火）配信開始
・あかね噺
・ゴーストコンサート: missing Songs
・自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season
・灰原くんの強くて青春ニューゲーム
・また殺されてしまったのですね、探偵様
◆4月8日（水）配信開始
・NEEDY GIRL OVERDOSE
・ニワトリ・ファイター
・魔入りました！入間くん 第4シリーズ
◆4月10日（金）配信開始
・MAO
◆4月11日（土）配信開始
・神の庭付き楠木邸
・ダイヤのA actII Second Season
・マリッジトキシン
◆4月12日（日）配信開始
・オタクに優しいギャルはいない!?
・クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった
・TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season
◆4月13日（月）配信開始
・TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』
・姫騎士は蛮族の嫁
・レプリカだって、恋をする。
◆4月14日（火）配信開始
・クジマ歌えば家ほろろ
・悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２
・左ききのエレン
◆4月15日（水）配信開始
・上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花
◆4月16日（木）配信開始
・淡島百景
・彼女、お借りします Season5
◆4月18日（土）配信開始
・杖と剣のウィストリア Season2
◆4月20日（月）配信開始
・愛してるゲームを終わらせたい
【写真】『転スラ』大阪舞台あいさつの様子
今回のラインアップでは、『転スラ』シリーズの最新作に加え、『最強の王様、二度目の人生は何をする？』や『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』など、近年のトレンドである異世界ファンタジー作品が充実しているのが特徴だ。
配信スケジュールおよび主な作品ラインアップは以下の通り。
◆3月29日（日）配信開始
・春夏秋冬代行者 春の舞
◆4月2日（木）配信開始
・ガンバレ！中村くん！！
・Dr.STONE SCIENCE FUTURE
◆4月3日（金）配信開始
・異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する〜レベルアップは人生を変えた〜TVSP
◆4月4日（土）配信開始
・霧尾ファンクラブ
・最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？
・スノウボールアース
・転生したらスライムだった件 第4期
◆4月5日（日）配信開始
・最強の王様、二度目の人生は何をする？
・大賢者リドルの時間逆行
・メイドさんは食べるだけ
・ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期
・黄泉のツガイ
◆4月6日（月）配信開始
・魔法の姉妹ルルットリリィ
・魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜
◆4月7日（火）配信開始
・あかね噺
・ゴーストコンサート: missing Songs
・自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season
・灰原くんの強くて青春ニューゲーム
・また殺されてしまったのですね、探偵様
◆4月8日（水）配信開始
・NEEDY GIRL OVERDOSE
・ニワトリ・ファイター
・魔入りました！入間くん 第4シリーズ
◆4月10日（金）配信開始
・MAO
◆4月11日（土）配信開始
・神の庭付き楠木邸
・ダイヤのA actII Second Season
・マリッジトキシン
◆4月12日（日）配信開始
・オタクに優しいギャルはいない!?
・クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった
・TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season
◆4月13日（月）配信開始
・TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』
・姫騎士は蛮族の嫁
・レプリカだって、恋をする。
◆4月14日（火）配信開始
・クジマ歌えば家ほろろ
・悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２
・左ききのエレン
◆4月15日（水）配信開始
・上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花
◆4月16日（木）配信開始
・淡島百景
・彼女、お借りします Season5
◆4月18日（土）配信開始
・杖と剣のウィストリア Season2
◆4月20日（月）配信開始
・愛してるゲームを終わらせたい