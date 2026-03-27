元RIZIN女王浅倉カンナ、第1子出産を改めて報告 体重も公表でSNS反響「めちゃくちゃ覚えやすいし凄いですね」
元総合格闘家の浅倉カンナ（28）が27日、自身のインスタグラムを更新。改めて第1子出産を報告した。
【写真】「めちゃくちゃ覚えやすい」改めて第1子出産を報告し、子の体重を公表した浅倉カンナ
浅倉は「3/24 3240g ベビ爆誕 産まれてきてくれてありがとう」と投稿。生まれたての赤ちゃんと手を握る写真を公開した。
コメント欄では「おめでとう」と祝福の声が続々と寄せられている。中には「3/24の3240gってめちゃくちゃ覚えやすいし凄いですね」といった声もあった。
浅倉は24日にストーリーズで、赤ちゃんの手の写真とともに「3／24」の文字、赤ちゃんとリボンの絵文字を添えて第1子出産を報告していた。翌25日には「カンナちゃん本当に本当にお疲れ様」「カンナおめでとう！」などと祝福された投稿を引用。喜びを表現していた。
浅倉は高校生でプロ格闘家としてデビューし、2016年12月に19歳でRIZINに参戦。17年12月に行われたスーパーアトム級トーナメントの決勝でRENAに勝利して、優勝した。日本の女子格闘技の中心ファイターとして活躍してきたが、24年9月に伊澤星花を相手に引退試合を行い、判定（0-3）で敗れるとグローブをリングに置いて現役引退した。
25年7月に音楽プロデューサーの大本憲幸氏との結婚を発表。25年11月に第1子妊娠を報告していた。
【写真】「めちゃくちゃ覚えやすい」改めて第1子出産を報告し、子の体重を公表した浅倉カンナ
浅倉は「3/24 3240g ベビ爆誕 産まれてきてくれてありがとう」と投稿。生まれたての赤ちゃんと手を握る写真を公開した。
コメント欄では「おめでとう」と祝福の声が続々と寄せられている。中には「3/24の3240gってめちゃくちゃ覚えやすいし凄いですね」といった声もあった。
浅倉は高校生でプロ格闘家としてデビューし、2016年12月に19歳でRIZINに参戦。17年12月に行われたスーパーアトム級トーナメントの決勝でRENAに勝利して、優勝した。日本の女子格闘技の中心ファイターとして活躍してきたが、24年9月に伊澤星花を相手に引退試合を行い、判定（0-3）で敗れるとグローブをリングに置いて現役引退した。
25年7月に音楽プロデューサーの大本憲幸氏との結婚を発表。25年11月に第1子妊娠を報告していた。