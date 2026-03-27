日本テレビ・黒田みゆアナ『DayDay.』涙の卒業 山里亮太＆武田真一がやさしく送り出す
27日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）では、番組スタート時から出演してきた黒田みゆアナ（27）が涙の卒業となった。
【番組カット】ドッキリで就任を知った黒田みゆアナ
エンディングでは、3年前の初回放送から今までのVTRを放映。その後、黒田アナが「本当にいろいろあったなと思うんですけど、3年間携わらせていただいて、ずっと見ている方はわかると思うのですが、初回から内容とか構成もガラッと変わって。手前味噌ながら、日々すごくいい番組になっているなと思うんですけど、それは努力を惜しまないスタッフのみなさん、武田さんと山里さんのMC、メンバーのみなさんの努力あってなんだろうなと思っております」と感謝。
山里亮太が「最初の頃は、僕も武田さんもプレッシャーだったし、自分にできるのかという不安があった中で、3年目で完璧にすべてをやってくれる黒田アナがいて。僕らは、安心してできていました。（黒田アナは）お笑いが大好きっていうのもあるから、お笑い要素を振っても、必ず正解が返ってくる。本当に感謝しかない」としみじみと話していると、黒田アナの目に涙が。武田真一アナが「巣立っていくのは惜しいんですけど、まだまだ若いので、いろんな経験を積むためのステップアップですから、頑張ってください！」とやさしく呼びかけると、黒田アナが「ありがとうございます！」と応じていた。
同番組では、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興アンケートやチャットで視聴者の意見もリアルタイムでトークに反映。スマホ片手におしゃべり感覚で見られる爽快・情報エンタメトークショーとなっている。
黒田アナは、2023年4月の番組スタート時から、山里亮太、武田真一氏とともに届けてきた。4月からは、同局系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55〜、日曜 前7：30〜）の日曜4代目MCとして加入する。
【番組カット】ドッキリで就任を知った黒田みゆアナ
エンディングでは、3年前の初回放送から今までのVTRを放映。その後、黒田アナが「本当にいろいろあったなと思うんですけど、3年間携わらせていただいて、ずっと見ている方はわかると思うのですが、初回から内容とか構成もガラッと変わって。手前味噌ながら、日々すごくいい番組になっているなと思うんですけど、それは努力を惜しまないスタッフのみなさん、武田さんと山里さんのMC、メンバーのみなさんの努力あってなんだろうなと思っております」と感謝。
同番組では、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興アンケートやチャットで視聴者の意見もリアルタイムでトークに反映。スマホ片手におしゃべり感覚で見られる爽快・情報エンタメトークショーとなっている。
黒田アナは、2023年4月の番組スタート時から、山里亮太、武田真一氏とともに届けてきた。4月からは、同局系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55〜、日曜 前7：30〜）の日曜4代目MCとして加入する。