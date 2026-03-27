窪塚洋介＆愛流、親子共演 不動の人気NIKE「エアマックス95」新キャンペーン【ABCマート限定】
俳優の窪塚洋介（46）と窪塚愛流（22）が、ABCマートの新キャンペーンに起用され、NIKEの人気モデル「AIRMAX 95 BIG BUBBLE」の新ビジュアルが、きょう27日より公開された。親子共演により、時代を超えて愛され続けるモデルの魅力を表現している。
【写真】「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」を履く窪塚洋介ら
キャンペーンでは、1995年に誕生した「AIRMAX 95」の普遍的な価値観と、親から子へと受け継がれるアイデンティティを重ね合わせたストーリーを展開。窪塚洋介と愛流の存在感を通じて、「自分を信じること」というメッセージを打ち出している。
商品はオリジナルモデルを忠実に再現しつつ、ヒール部分にリマスターしたAirバブルを内蔵。クッション性を高めたほか、人体構造から着想を得た波状のアッパーデザインや、通気性の高いメッシュ素材を採用している。アウトソールにはフレックスグルーブを施し、快適な履き心地を実現した。
価格は2万4200円から2万7060円で、サイズは23.0センチから32.0センチまで展開（ウィメンズモデルは22.0センチから）。カラーはブラック系やホワイト系を中心に複数用意されている。
販売はABC-MART GRAND STAGEおよび公式オンラインストアで実施。時代に左右されないデザインと機能性を兼ね備えた一足として、幅広い世代から注目を集めそうだ。
【写真】「NIKE AIRMAX 95 BIG BUBBLE」を履く窪塚洋介ら
キャンペーンでは、1995年に誕生した「AIRMAX 95」の普遍的な価値観と、親から子へと受け継がれるアイデンティティを重ね合わせたストーリーを展開。窪塚洋介と愛流の存在感を通じて、「自分を信じること」というメッセージを打ち出している。
価格は2万4200円から2万7060円で、サイズは23.0センチから32.0センチまで展開（ウィメンズモデルは22.0センチから）。カラーはブラック系やホワイト系を中心に複数用意されている。
販売はABC-MART GRAND STAGEおよび公式オンラインストアで実施。時代に左右されないデザインと機能性を兼ね備えた一足として、幅広い世代から注目を集めそうだ。