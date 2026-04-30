All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。さらに、「50代女性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う50代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：松嶋菜々子／71票2位は松嶋菜