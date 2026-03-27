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【中古戸建て】おしゃれな家は買うな？プロが「普通の家」こそ最強のお宝物件だと断言する理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中古住宅選びにおいて、多くの方が「おしゃれなデザイン」や「相場より安い価格」に目を奪われがちです。しかし、数多くの建物を診てきたプロの視点は全く異なります。実はお宝物件のキーワードは、意外にも「普通であること」にありました。

今回は、建築士でありホームインスペクターの株式会社さくら事務所 執行役員CROの田村啓さんが、買った後に数百万円の損をしないための中古住宅見極め術を伝授します。



■ 1. 「スタイリッシュ」の裏に潜む雨漏りリスク

一見、四角くてモダンな「軒ゼロ」住宅やフラットな屋根の家はおしゃれに見えますが、建物の健康維持（雨仕舞い）という観点では非常に複雑でリスクが高い構造です。

・三角形の屋根は「究極の合理形」：昔ながらの切妻（きりづま）や寄棟（よせむね）の屋根は、雨水を最短距離で効率よく地上へ流します。シンプルな形ほど、雨漏りのリスクは低くなります。

・フラット屋根やバルコニーの罠：平らな屋根は一度水を「プールのように」受け止めるため、わずかな劣化や施工不良が即、雨漏りに直結します。

・「普通の形」こそがお宝：凹凸が少なく、屋根がしっかり出ている「普通の家」は、構造的に傷みにくく、将来の修繕費を抑えられる真のお宝物件といえます。



■ 2. 築15年以上の物件は「修繕の借金」をチェック

中古住宅の多くは築15～25年前後で売り出されますが、ここで重要になるのが「修繕履歴」です。

・15年サイクルの法則：住宅は15年ごとにメンテナンスを行うのが理想的（予防医療と同じ考え方）です。

・「修繕の借金」を引き継がない：築15年を超えて一度も外壁や屋根の手入れをしていない物件は、その分だけ修繕費という「借金」を抱えている状態です。購入価格が安くても、入居直後に数百万円～1,000万円の工事が必要になれば、それはお宝ではありません。

・履歴がないなら「外」を見る：書類がなくても、外壁やベランダが綺麗に保たれているかを確認しましょう。まずは「外側」の防水状態が、建物の寿命を左右します。



■ 3. 内見では「目」より「鼻」を信じる

田村さんは、内見時に「壁紙の汚れや床の傷（いわば服の汚れ）」はほとんど気にしないと言います。それらは後でいくらでも安く直せるからです。

・「カビ臭」は建物からのSOS：見た目の綺麗さよりも、鼻を研ぎ澄ませて「カビ臭さ」がないかを確認してください。

・見えない場所の「水」を探す：カビの匂いがする場合、床下での水漏れ、壁の中の結露、あるいは雨漏りなど、建物にとって致命的な「水トラブル」が隠れている可能性があります。

・水が苦手なのはどの構造も同じ：木造、鉄骨、RC造に関わらず、建物にとって水は最大の天敵です。この「湿気・水」の兆候を見逃さないことが、失敗しない唯一の道です。



【まとめ】「形」の合理性と「匂い」の真実を見極める

中古住宅の醍醐味は、多少の汚れがあっても「本質的な健康状態」が良いものを安く買い、自分好みに育てていくことにあります。スタイリッシュな見た目に惑わされず、雨を流す「形」の素直さと、水のトラブルを感じさせない「匂い」に注目してください。

「このおしゃれな屋根、将来のメンテナンス費は大丈夫かな？」「この微かな匂いはどこから来ているんだろう？」……そんな不安を確信に変えるために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「住まいのリスクヘッジ」として活用しましょう。

建物の「形」が持つ防水性能と、目に見えない「構造」の健全性。その両方に納得した上で、10年後も後悔しないお宝物件を手に入れましょう！

