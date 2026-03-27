【30モデルを分析】「打感の良さ」1位はヤマハのドライバー！ 「操作性」1位は圧巻のタイトリスト、2部門で選ぶベスト3を発表！
30モデルの最新ドライバーをギアに詳しいプロ市原建彦が、トラックマンの弾道データも参考にしながら操作性＆打感の良さのベスト3のモデルを選んでもらった。
【写真】タイト『 GT4』の操作性は評価MAX……『G440』『クアンタム』『Qi4D』の操作性はどうなの？
早速最新ドライバー30本それぞれのベスト3となるモデルを発表したい。【操作性 BEST3ドライバ―】1位 タイトリスト GT42位 コブラ OPTM LS3位 HONMA TW777「テクニックのある人ほど『タイトリスト GT4』の操作性の良さは恩恵が大きい。弾道の高さや距離の調整をしやすかったです。コブラの『OPTM LS』はドロー、フェードを自在に打ち分けやすくて、どんな球筋でも飛距離を出しやすい印象でした。本間の『TW777』は操作性と寛容性のバランスが良くて球筋を打ち分けつつも再現性の高いショットが打てます」（市原）【打感の良さ BEST3ドライバ―】1位 ヤマハ RMX DD-12位 グローブライド オノフ AKA3位 テーラーメイド Qi4D LS「ヤマハの『RMX DD-1』はカーボンフェースの強さとチタンボディのたわみがちょうどいいバランスで、日本人が最も好きな打感だと思います。ヤマハが撤退したのは残念ですが……。『オノフ AKA』は上品な打感。打球音にも深みがあって、何球でも打ちたくなる音でしたね。テーラーメイドの『Qi4D LS』はアスリートが好きな締まった打感で、今までのテーラーメイドと比較するとフェースに乗り感があるのが良かったです」（市原）『今回試打したドライバーリスト』テーラーメイド Qi4D MAXキャロウェイ クアンタム MAXキャロウェイ クアンタム MAX Dピン G440 Kピン G440 K HLコブラ OPTM MAX Kヤマハ RMX DD2本間 TW777 MAXタイトリスト GT1ブリヂストン BX2 HTフォーティーン DX-003グローブライド オノフ AKAテーラーメイド Qi4Dテーラーメイド Qi4D MAX LITEキャロウェイ クアンタム MAX FASTミズノ JPX ONEミズノ JPX ONE セレクトヤマハ RMX DD1コブラ OPTM Xコブラ OPTM MAX Dダンロップ ゼクシオ14ダンロップ ゼクシオ14+本間 TW777フォーティーン DX-001テーラーメイド Qi4D LSキャロウェイ クアンタム ◆◆◆MAXキャロウェイ クアンタム ◆◆◆コブラ OPTM LSタイトリスト GT4ブリヂストン BX1 ST■解説：市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。世界ジュニアで優勝してプロデビュー。ツアー通算1勝。新クラブの評価・分析に定評がある。◇ ◇ ◇最新ドライバーの試打評価はいかに？ 関連記事「高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし」で公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】『タイト GT4』の操作性は評価MAX……『G440』『クアンタム』『Qi4D』の操作性はどうなの？
テーラーメイド『Qi4D MAX』の性能評価
ピン『G440 K』の性能評価
キャロウェイ『クアンタム◆◆◆MAX』の性能評価
『Qi4D』『クアンタム』『G440 K』の初速性能をガチ比較！ 一番初速が出るのはどれ？
【写真】タイト『 GT4』の操作性は評価MAX……『G440』『クアンタム』『Qi4D』の操作性はどうなの？
早速最新ドライバー30本それぞれのベスト3となるモデルを発表したい。【操作性 BEST3ドライバ―】1位 タイトリスト GT42位 コブラ OPTM LS3位 HONMA TW777「テクニックのある人ほど『タイトリスト GT4』の操作性の良さは恩恵が大きい。弾道の高さや距離の調整をしやすかったです。コブラの『OPTM LS』はドロー、フェードを自在に打ち分けやすくて、どんな球筋でも飛距離を出しやすい印象でした。本間の『TW777』は操作性と寛容性のバランスが良くて球筋を打ち分けつつも再現性の高いショットが打てます」（市原）【打感の良さ BEST3ドライバ―】1位 ヤマハ RMX DD-12位 グローブライド オノフ AKA3位 テーラーメイド Qi4D LS「ヤマハの『RMX DD-1』はカーボンフェースの強さとチタンボディのたわみがちょうどいいバランスで、日本人が最も好きな打感だと思います。ヤマハが撤退したのは残念ですが……。『オノフ AKA』は上品な打感。打球音にも深みがあって、何球でも打ちたくなる音でしたね。テーラーメイドの『Qi4D LS』はアスリートが好きな締まった打感で、今までのテーラーメイドと比較するとフェースに乗り感があるのが良かったです」（市原）『今回試打したドライバーリスト』テーラーメイド Qi4D MAXキャロウェイ クアンタム MAXキャロウェイ クアンタム MAX Dピン G440 Kピン G440 K HLコブラ OPTM MAX Kヤマハ RMX DD2本間 TW777 MAXタイトリスト GT1ブリヂストン BX2 HTフォーティーン DX-003グローブライド オノフ AKAテーラーメイド Qi4Dテーラーメイド Qi4D MAX LITEキャロウェイ クアンタム MAX FASTミズノ JPX ONEミズノ JPX ONE セレクトヤマハ RMX DD1コブラ OPTM Xコブラ OPTM MAX Dダンロップ ゼクシオ14ダンロップ ゼクシオ14+本間 TW777フォーティーン DX-001テーラーメイド Qi4D LSキャロウェイ クアンタム ◆◆◆MAXキャロウェイ クアンタム ◆◆◆コブラ OPTM LSタイトリスト GT4ブリヂストン BX1 ST■解説：市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。世界ジュニアで優勝してプロデビュー。ツアー通算1勝。新クラブの評価・分析に定評がある。◇ ◇ ◇最新ドライバーの試打評価はいかに？ 関連記事「高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし」で公開中
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