ユニクロが展開する、サラッとした肌ざわりの「エアリズムクルーネックT」と「エアリズムVネックT」の消臭機能がアップデートされることが3月26日、分かりました。

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消臭機能のアップデートは、夏の悩みとしてユーザーから多くの声が寄せられる汗の臭いに着目。生地の編み構造を工夫し直し、汗の主成分であるアンモニアに対する消臭力がアップし、洗濯後も高い消臭力を維持するということです。価格は「エアリズムクルーネックT」が1290円〜（以下、税込み）、「エアリズムVネックT」が1290円です。

また、ウィメンズでは、UVカット機能付きの新商品「エアリズムUVカットUネックT（長袖）」（1500円）が新発売。インナーとして着用しながら紫外線対策もしたいというユーザーの声をもとに、首元の開き具合や袖丈のバランスを細かく調整。スポーツシーンやアウトドアのほか、ヒートテックから半袖のエアリズムへ移行する季節の変わり目にも役立つとのことです。

「エアリズムUVカットレギンス」（1500円）も、UネックTと同素材を使用しており、エアリズムのサラサラとした肌ざわりと汗をかいてもすぐ乾くドライEXの機能を兼ね備えています。さらに、ユーザーの要望に応える形で、脇のパッドが気になる汗を吸収し、快適な着心地をかなえる「エアリズムアセトリキャミソール」（1290円）を再販します。

キッズでは、通気性と速乾性に優れた「マイクロメッシュ」のタンクトップとUネックT（ともに790円）が新登場。生地表面は細かなデコボコができるよう特殊な編み方を施しており、汗をかいても肌離れがよく、さらりとした着心地を実現。キッズのエアリズムインナーには、生地裏面に名前を書けるネームスペースを備えており、通園シーンをはじめ、日常使いしやすい仕様になっています。

ユニクロでは、女の子の成長に合わせたガールズインナー「エアリズムファーストブラ」をリニューアル。成長期特有の体や心の変化に戸惑う女の子たちのストレスや負担を少しでも軽減し、初めての“ブラ選び”を「自分の身体と向き合う最初のステップ」として前向きに捉えられるよう、より快適で優しいつけ心地を実現。気になりはじめたバストが透けにくいようサポートする「エアリズムコットンブレンドキャミソール胸二重」（790円）、目立ちはじめたバストトップを優しく守る「エアリズムコットンブラキャミソール」（1500円）、膨らみ始めたバストトップを優しく支える「エアリズムファーストブラ 」（1500円）といった3つがラインアップされます。