大手ネット通販サイト「楽天市場」で今、アカウントを乗っ取られる被害が相次いでいます。アカウントを乗っ取っていたとみられるのは、中国の業者。JNNが追跡しました。

被害に遭った女性

「自分の購入履歴を見たら、身に覚えがない注文が1件あって」

埼玉県に住む30代の女性。3か月前、大手ネット通販サイト「楽天市場」で使用するアカウントが突然乗っ取られ、商品を勝手に購入されてしまったといいます。そのなかで、ひとつ不可解だったのが…

被害に遭った女性

「他人のカードが勝手に登録されていて、それで決済されていました」

女性が登録していたクレジットカードは使われていなかったのです。

警視庁には同様の相談が去年7月からの半年ほどでおよそ400件あり、捜査の結果、中国の複数の業者の関与が浮上しました。警視庁がつかんだ実態はこうです。

中国の業者は、「Amazon」や「Qoo10」などの通販サイトに在庫がない状態で商品を出す「架空出品」をします。客からの注文を受け、入金を確認した後、乗っ取った他人のアカウントで「楽天市場」にログインし、楽天市場で売られている同じ商品を購入。「送り先」を客の住所に指定し、楽天市場から直接、商品が届くようにするのです。

この際、アカウントの所有者のクレジットカードは使わず、不正に入手したさらに別人のクレジットカードを使っていました。

つまり、中国の業者は商品を仕入れてもいないのに、他人の金を使って客のもとに商品を届けて代金を受け取り、出品にかかる手数料を除いた分を利益にしていたのです。

こうした業者が実際に出店しているサイトを見てみると…

記者

「かなり高評価ですね。星が五つ付いています」

家具や日用品などの商品は、一般的な価格より1割以上安い値段で販売されていました。他の店と価格差をつけることで、購入者を多く集めていたとみられます。

アカウントを乗っ取られた女性は金銭的な被害はなかったものの、不安はぬぐえません。

被害に遭った女性

「個人情報が抜かれているかなとか、私のカード情報も抜かれているかなと。楽天市場・楽天トラベル・楽天証券をメインで使っているので困りますね」

自分のカード情報を盗まれたり、楽天市場以外にも連携している楽天の様々なサービスに影響が出たりする可能性もあります。

架空出品をしている業者はどこにいるのか、JNNはサイトに掲載されていた中国・上海市内の住所を訪ねました。

記者

「店の住所にやってきました。車の修理工場なのか、多くの車が止まっています」

この店が架空出品をしていたのでしょうか。

店主

「（Q.日本のネットショップに出店したことはありますか？）ないです、ないです」

ここが架空出品業者の住所になっていることを伝えると…

店主

「そんなわけないでしょ、うちはそんなことやったことない。そりゃ偽物でしょ、そんなわけないじゃないですか。（Q.住所が勝手に使われていると聞いて？）そりゃ詐欺ですよ、これは」

さらに、別の架空出品業者の住所も訪ねてみましたが…応答はありませんでした。近くに住む人は「2年ほど空室で、人の出入りを見たことはない」と話します。

これらの業者が架空出品で利用していた通販サイト「Qoo10」はJNNの取材に対し、次のようにコメントしました。

通販サイト Qoo10

「ご指摘の出品者はすでに制限措置が完了しています。不正手口が巧妙化する中、より実効性の高い対策の検討・導入を進めてまいります」

警視庁は、通販サイトを利用する際は「出品者の店舗の所在地や販売実績などを確認し、商品の値段が過度に安くないか注意してほしい」などと呼びかけています。