カラフルで遊び心あふれるデザインが人気のブランド「チチカカ」から、国民的作品『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念した特別なコラボレーションが登場。2026年3月20日(金・祝)より店頭発売されます。今回のコレクションでは、40周年を記念して公開された秘蔵イラストを使用し、チチカカらしいエスニックテイストと融合したオリジナルデザインを展開。見ているだけで楽しくなる、カラフルでハッピーな限定アイテム