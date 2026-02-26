髪のうねりや広がりに悩む方に注目してほしい、新発想のヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」のシャンプー＆トリートメントが登場♡髪質に合わせて選べる2ライン展開で、自分にぴったりのケアが叶うのが魅力です。発売初日から楽天ランキング1位を獲得した話題の実力派アイテムで、毎日のケアをアップデートしてみませんか？ 髪質別で選べる2ライン展開 Straineのシャンプー＆トリー