春の贈り物にぴったりな、心ときめくスイーツギフトが登場♡TOKYOチューリップローズから、華やかな花の世界観を詰め込んだ春限定アソートが発売されます。さらに今回は、日比谷花壇との特別コラボも実現し、スイーツとフラワーを一緒に楽しめる贅沢なセットもラインナップ。大切な人への感謝やお祝いの気持ちを、やさしく彩るギフトとして注目です♪ 春らしさ満点のアソートギフ