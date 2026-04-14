北海道の菓子メーカー・ノースカラーズ（札幌市）が2026年4月13日、様々なプラスチック製品の原料となるナフサについて、「夏以降、食品業界全体の製造が不安です」とXに投稿し、SNS上で注目を集めている。「夏以降、食品業界全体の製造が不安です」同社は、無添加・国産の素材を用いたポテトチップスなどの菓子を販売している。全国各地の自然食品店などで扱われているほか、「Amazon」や「楽天市場」、同社の通販サイトなどでも