浜田雅功“意外なライフスタイル”「天丼、自分で買ってきて…」 わんぱくな食生活も明らかに
お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、25日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）に出演。「意外なライフスタイル」を明かす一幕があった。
【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
番組では「自分が何を食べたのか思い出せるの一週間が限界説」を検証。そのVTRに入る前のトークで、プレゼンターの小籔千豊から「きのう晩ご飯、何食べられました？」と向けられた浜田は「天丼食べました」とあっさりと答えた。
一昨日の晩ご飯について「ハンバーグ食べました」と答えると、陣内智則から「食生活中3やん（笑）！」とのツッコミが入るなど、和やかな雰囲気に。浜田が続けて「きのうの天丼かて、嫁がおらんかったら、自分で買ってきて食べてるから」と明かすと、後藤輝基から「そんなライフスタイルなんですか（笑）」とのツッコミが飛び、浜田は「（妻が）おらんねんもん（笑）。誰も作ってくれへん」と笑いながら打ち明けていた。
【写真】「元気になりました」 浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
番組では「自分が何を食べたのか思い出せるの一週間が限界説」を検証。そのVTRに入る前のトークで、プレゼンターの小籔千豊から「きのう晩ご飯、何食べられました？」と向けられた浜田は「天丼食べました」とあっさりと答えた。