身長154cmの小さな飛ばし屋・鈴木真緒がドラコン2階級優勝！「崩れた時の対処法を発見」と、もはや無敵!?
ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。静岡県で開催されたドラコン地方予選の2日目に「?58kg級で優勝することができました」と嬉しい報告をした。
【連続写真】身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒の豪快スイング
前日には?65kg級でも優勝しており、これで2階級制覇の快挙を達成だ。しかも優勝しただけにはとどまらず「スイングが崩れた時の対処法を発見した気がするぞぉ」「試合でて、学ぶことたくさん！！また成長できてる自分が嬉しい」と、さらなるレベルアップに向けたヒントも掴んだ様子だった。投稿では優勝のボードとともに愛用のドライバー、大好きなポムポムプリンのヘッドカバーを付けたクラブを手にした写真や、各部門を制した男女プロとの集合写真を公開した。そして最後に「いつも応援ありがとうございます！！！！」とファンに感謝していた。投稿を見たファンからも「さすが〜 おめでとうございます」「いい感じですねぇ」「さぁ、次のステージも!!」と祝福のコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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