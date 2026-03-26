森香澄、人気芸人と「ギクシャクしてる」実名で告白 きっかけはテレ東時代
テレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）が、25日深夜に放送。森香澄が、自身の苦手な仕事を打ち明ける一幕があった。
【写真】森香澄が「ギクシャクしている」人気芸人
今回は『苦手仕事克服会』。自分のトリセツ（取り扱い説明書）を業界人に知ってもらいつつ、苦手を克服してオファーを爆増させていくことを目指す。福田麻貫（3時のヒロイン）、新山（さや香）、ニシダ（ラランド）をゲストに迎えた。
森の実は苦手な仕事は“女同士の罵り合い”。「トーク番組とかで“この人がつっかかってくるので、それに対して食って”とリクエストされるのがめっちゃ苦手。テレ東時代に、局のアナウンサーなのに、ちょっとタレントっぽいロケがあって、スタジオに春菜さん（ハリセンボン）がいらして“調子乗んな、森！”みたいな。すごい笑いを作ってくださって、対立構造みたいなのをしてくださったんです。それは本当に春菜さんに感謝していて、うれしかったんですけど、未だにちょっと春菜さんとギクシャクしてるんですよ。別に仲悪いとか全くないし、共演も普通にして挨拶もするし、TWICEのコンサートとかも一緒に行ったことあるし。でも、なんとなくちょっと気まずいんですよね（笑）」と話す。
そこで、苦手を克服するため、女同士が罵り合う企画を再現してみることに。「30歳であざといキャラって、見ててきついなって。もっと大人の色気とか出していかないと、これから大変だよ。今男性しかターゲットにしてないんじゃないかなって思う」と新山が噛みつくと「別にそんなことないし。美容とかも頑張ってるし」と頬を膨らませて怒る森。
続いてニシダから「結局モテたいんだなって感じが出ちゃってる。もっと弱点さらしてもらわないと、周りとバランス取れないよ。乳輪、備長炭ぐらい黒いとか」と強烈なツッコミが入ると、思わず吹き出した森は「なんか今ので自分の問題点がわかった。キレイだからそれぐらいじゃ…みたいなホメ殺しみたいなのが苦手。こっち上げられちゃうと下行けないんですよ」と分析。すると新山が「もっと上から上がるっていうのはどう？男子にモテるとか。下に潜られたら、下に潜り返すんじゃなくて上に狙う」とアドバイスした。
福田は「もっと嫌われていくフェーズだと思う。嫌われないでおこう、をやめる方が好かれるかもしれない。うっせーよバーカ！って言って煽るとか」と提案、実践することに。「30歳あざといキャラで、ただモテようとしてる中身のない薄っぺらい女だなってやっぱ思っちゃうかな」と言うニシダに「うっせーよ！」と言われた通り煽ると、アドリブの「デブ！」が出た森だった。
【写真】森香澄が「ギクシャクしている」人気芸人
今回は『苦手仕事克服会』。自分のトリセツ（取り扱い説明書）を業界人に知ってもらいつつ、苦手を克服してオファーを爆増させていくことを目指す。福田麻貫（3時のヒロイン）、新山（さや香）、ニシダ（ラランド）をゲストに迎えた。
そこで、苦手を克服するため、女同士が罵り合う企画を再現してみることに。「30歳であざといキャラって、見ててきついなって。もっと大人の色気とか出していかないと、これから大変だよ。今男性しかターゲットにしてないんじゃないかなって思う」と新山が噛みつくと「別にそんなことないし。美容とかも頑張ってるし」と頬を膨らませて怒る森。
続いてニシダから「結局モテたいんだなって感じが出ちゃってる。もっと弱点さらしてもらわないと、周りとバランス取れないよ。乳輪、備長炭ぐらい黒いとか」と強烈なツッコミが入ると、思わず吹き出した森は「なんか今ので自分の問題点がわかった。キレイだからそれぐらいじゃ…みたいなホメ殺しみたいなのが苦手。こっち上げられちゃうと下行けないんですよ」と分析。すると新山が「もっと上から上がるっていうのはどう？男子にモテるとか。下に潜られたら、下に潜り返すんじゃなくて上に狙う」とアドバイスした。
福田は「もっと嫌われていくフェーズだと思う。嫌われないでおこう、をやめる方が好かれるかもしれない。うっせーよバーカ！って言って煽るとか」と提案、実践することに。「30歳あざといキャラで、ただモテようとしてる中身のない薄っぺらい女だなってやっぱ思っちゃうかな」と言うニシダに「うっせーよ！」と言われた通り煽ると、アドリブの「デブ！」が出た森だった。