サバンナ高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄がこのほど、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（28日スタート、毎週火曜後10：00）の合同取材に出席。森が、結婚するにあたっての理想のタイプを明かした。【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣番組内容にちなみ、結婚相手に譲れない条件について、森は「情緒が安定していて、支配しない人です、」ときっぱり。