「30日後に結婚します」。そんな衝撃の宣言から幕を開ける究極の期限付き婚活リアリティショー『時計じかけのマリッジ』が、ついに開幕した。参加するのは、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の女性3人。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、ABEMA現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）だ。 （関連：【画像あり】初日のデート相手に選ばれたハイスペ男