新卒1年目で限界→“朝5時起き”が仕事に。1,000人を朝型に変えた30年の習慣「成果が出ないのは能力じゃなかった」

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早寝早起きの達人、井上皓史さん（以下、こーじさん）は、22時就寝、5時起床が仕事。これまで経営者やサラリーマンなど、1,000人以上を夜型から朝型へと変えてきました。

現在は株式会社5AM（ごえむ）代表取締役として、朝活コミュニティ『5am club』を立ち上げ、朝の読書会や英語コミュニティなど、朝活を軸に多彩なコミュニティや事業を展開しています。

経営者である一方、5歳と1歳の二児の父親でもあり、夕方以降は家事に勤しむ。今回はそんなこーじさんに、朝活がもたらす人生やはたらき方の変化をテーマに、自分の得意を仕事にするヒントやお話を伺いました。

生まれながらの朝型人間。新卒1年目、成果が出なかったのは「朝を失った」からだった

──早寝早起きのプロとして活躍されているこーじさん。まずは、現在の活動について教えてください。

2025年5月に株式会社5AMを創業し、現在は主にオンライン朝活コミュニティ『5am club』の運営や、早起きコンサルティングや企業研修などをしています。これまで1,000人以上を夜型から朝型人間に変えてきました。

運営している『5am club』では、努力だけでは続かない朝活を「習慣」に変えるメソッドをもとに、メンバーで朝の時間を使って読書会や英語学習をするなど、早起きをきっかけに生活の質を高める場づくりを行っています。2026年1月時点でメンバーは200名を超えました。

実は私、社会人2年目まではごく普通の会社員だったんです。でも、自分がごく当たり前にしていた「早起き」をみんなに共有しはじめたことで、驚くほどに周囲から感謝されるようになり、気づけば早起きが自分のライフワークになっていきました。

--こーじさんはもともと早起きが得意だったのですか？

そうですね。家族全員朝型で、22時に寝て5時に起きる生活を、物心ついたころからずっと続けていました。朝5時半にはみんなで朝食を囲む。当時はそれが世間の当たり前だと思っていました。

小学生の頃は、早起きして前日の夜に録画していたバラエティ番組を観たり、宿題を済ませたりしていました。

夜になるとどうしても眠くなってしまうので、テスト勉強も当日の朝に詰め込むタイプ。夜に机に向かって勉強した記憶は、ほとんどありません。

--会社員としてはたらき始めてからも、朝型の生活は継続できていましたか？

それが最初は全然ダメでしたね。新卒でITの営業職に就いたのですが、10時に出社して朝礼から１日が始まり、そこから会議やアポイントが続き、気付けばランチの時間。本格的に仕事に取り掛かるのは14時くらいでした。

定時の19時ごろには、一番優先度の高いタスクが、まだデスクの上に残っている状態で。残業の日々が続き、日付をまたいでから布団に入る生活が当たり前になっていきました。

夜は眠気に引っ張られて、仕事のパフォーマンスも目に見えて落ちていきました。あれだけ得意だった早起きが次第に出来なくなってしまい、入社して3カ月が経つころには、心も体も限界に近づいていました。

──その状況をどうやって変えたのでしょうか？

これが本来の自分の状態ではないことはずっと分かっていました。成果が出ない原因は能力ではなく、生活リズムにあるんだと。

そこで思い切って、上司に「必ず成果を出すので、出社時間を10時から7時に変えさせてください」と相談してみたんです。朝残業というかたちで、早朝出社を認めてもらいました。

まだ誰もいない時間帯にオフィスの鍵を開け、最初に出社した人の名前を書く欄に、自分の名前を書き込んでから仕事にとりかかる。そんな生活が始まりました。

--朝残業、とても斬新ですね。そこから心身に変化はありましたか？

誰からも声がかからない、目の前の仕事だけに集中できる朝の3時間を手に入れたことで、その日最も重要なタスクから消化できるようになりました。仕事の効率が上がり、体調も次第に整っていきましたね。

新卒1年目だと特に、急にミーティングに召集されたり、「これ、今お願いできる？」と予定外の実務が入ったりと、どうしても自分でコントロールできない状況になりがちですよね。

実際に当時の私もそうで。だからこそ、朝残業というかたちで、誰もいない朝の3時間を使って、資料づくりや企画、リサーチなど、一人で集中して進めたいことや、その日で一番重要な仕事から手をつけて、朝のうちに終わらせるようにしました。そうすると、10時出社だったころの「最悪、今日これだけできていればOK」というラインをすでに越えた状態で1日が始められるんです。

同僚が午後の眠気と戦いながら進めている作業も、自分はすでに終えていました。人によって集中しやすい時間帯は違うと思いますが、私の場合は夜が近づくにつれて、集中力がスマホのバッテリーみたいにどんどん減っていきます。残量10％の状態で本気を出すのは、なかなか難しいですよね。

でも、朝は残量が100％の状態なので、すべてのエネルギーを自分の意思決定のままに使えるようになったことで、夜に何時間もかけて取り組んでいた作業が、朝の短い時間で終わるようになりました。

同じ1時間でも、朝と夜では全然パフォーマンスが違うことにも気付きました。

早起きを続けられるのは才能。周囲の言葉が力となり「早起き」で起業を決意

──その後、新卒から勤めていた会社を転職されてから、ご自身の早起きが誰かの役に立ちはじめたそうですね。

転職した先ではたらき始めてしばらくしてから、クライアント先の先輩から独立することを知らされ、「夜型から早起き生活に変えたい」と相談を受けたんです。

当時、私が早起きがゆえに朝5時くらいにメッセージを返していたので、先輩から「こーじくんの会社ってそんなに大変なの？ 朝まではたらいているの!?」と驚かれて（笑）。ただの早起きであることを伝えたら「今独立したばかりで生活リズムが崩れているから、早起きのサポートをしてほしい」と頼まれました。

それまで誰かを早起きに変えた経験はなかったのですが、自分なりの早起きのやり方やメソッドはすでに確立していたんです。そこで、先輩から毎日の起床・就寝時間の報告をもらうようにして、コミュニケーションを取りながら伴走していきました。すると1カ月で、夜型だった先輩が完全な早起き体質に変わったんです。

自分にとっては当たり前だった早起きという習慣が、これほどまでに人の役に立ち、可能性を秘めているものだとは思いも寄りませんでした。

--そこから2017年、現在のオンライン朝活コミュニティ『5am club』の前身となる、『朝渋』を立ち上げられたんですね。

そうですね。早起きのサポートをさせてもらった先輩から、「その才能を今すぐ仕事に活かした方がいい」と強く背中を押されたことがきっかけとなりました。

本業と両立しながら、まず開催したのが「なぜ世界のCEOは朝早いのか？」というテーマのセミナーです。当時24歳で、スーツを着た年上のビジネスパーソンたちに向けて登壇しました。

思っていた以上に多くの人に集まっていただき、登壇後には「これまでにない視点が得られた」「想像以上に刺激を受けた」といったうれしい感想に加え、「朝活に興味を持ったけれど、継続できる場はないのか？」という声もたくさんいただきました。参加者の皆さんから拍手して喜んでいただけたのを今でもよく覚えています。

そこで、ニーズがあるのならコミュニティを始めてみようと考えるようになり、運営を始めたのが『朝渋』の原点です。そこから、コミュニティを軸にした活動が、少しずつ仕事として広がっていきました。

--はじめてのセミナー開催に加え、コミュニティ運営にも挑戦されました。当時、不安を感じることはなかったのですか？

正直、プレッシャーに押し潰されそうな日もありましたね。コミュニティで開催したイベントでは、SHOWROOMの前田裕二さんや中田敦彦さんなど、第一線で活躍されている方々が登壇してくださっていて。ファシリテーションやプレゼン、資料作成、コミュニティマネジメント、企画など、新卒3年目の私が挑戦するにはあまりに高いハードルばかりでした。

そんな私を見かねた妻が、「あなたが『朝渋』を自信もって運営し、語らなければ、コミュニティは存在する意味がない」「素晴らしい活動なんだから！」と、毎回背中を押してくれたんです。

その言葉に応えたい一心で走り続けるうちに、『朝渋』が事業として軌道に乗り、本業にする決意が固まるまでになりました。

強いリーダーは自分には向いていない？自ら考え動けるだけの「余白」があるコミュニティを目指して

--そんな『朝渋』はかたちを変えて、2025年より『5am club』として新たなスタートを切りました。どのような経緯があったのでしょうか？

『朝渋』を立ち上げた当初は、早起きを習慣にすることを目的とし、オフラインでの活動を中心に運営していました。

その後、コロナ禍でオフライン開催が難しくなったことに加え、結婚や出産といった私の家族のライフステージの変化も重なり、コミュニティとしては一度解散する運びになりました。妻も会社経営を行っており、家庭と仕事のバランスを見直す必要があったのも理由の一つです。

ただ、完全に活動を止めたわけではなく、朝食会などの集まりは小さく続けていました。すると、「また朝活をしたい」、「もう一度参加したい」という声を少しずついただくようになったんです。

そうした声に背中を押され、2025年7月に再スタートさせたのが『5am club』です。現在は、リモートワークや地方移住の広がりに伴い、活動の中心はオンラインへと移行しています。一方で、週末にはオフラインでランニングや交流会を行うなど、時代に合わせて形を変えながらコミュニティ運営を続けていますね。

--『5am club』にはどんな人がいますか？

「早起き」という切り口で集まったコミュニティなので、職業や肩書き、年齢、性別など本当に幅が広いです。会社員もいればフリーランスや経営者の方もいます。

バックグラウンドはそれぞれ異なりますが、「今より少しでも自分の人生を良くしたい」という前向きな想いは共通しているなと感じます。もし現状に満足していれば、無理に早起きをする必要はないじゃないですか。朝活をしている人たちは何かしら変化を求めて、自分と向き合おうとしているんですよね。

朝の時間を通じて、職場や日常生活では出会えない人と会話をして、新しい価値観に触れる。それを、またそれぞれの生活に持ち帰っていく。会社と家を行き来するだけの生活では見えなかったはたらき方や選択肢に触れることで、「こんな生き方もあるんだ」と視野が広がっていくのだと思います。

実際、コミュニティの中で新たな価値観に触れ、自分自身と向き合った結果、転職を決断したり、起業に踏み出したりする人をこれまで間近で何人も見てきました。

──エネルギー量の高い人が集まるコミュニティを運営する上で、こーじさんが特に大切にしていることはなんですか？

運営者である自分から、メンバーへ何かを一方的に教えることはしないように意識しています。

今は本当にさまざまなコミュニティがありますよね。リーダーが「俺についてこい」と引っ張るスタイルのほうが、もしかすると運営自体は楽なのかもしれません。リーダーの考えやルールで縛ってしまえば、運営者自身が迷いにくいですから。

でも、それは自分のやり方じゃないんです。「サポートする人」と「サポートを受ける人」で線引きをしすぎると、依存関係が生まれてしまう気がするんです。あれこれ手を尽くしてくれる人がいると、一時的には居心地がいいのかもしれませんが、長い目で見たときにその人のためにはなりません。

私が目指しているのは、誰かに依存する関係性を生むものではなく、それぞれが自分で考えて動ける“余白”があるコミュニティです。私の役割はあくまで習慣化のきっかけや環境を整えるだけで、そこで何を得るかは各自に委ねたい。理想を言えば、自分がいなくてもコミュニティが自然とまわるくらいがちょうどいいと思っています。

朝×10分が最強の力に。自分との約束の積み重ねが「はたらく」を、そして人生を自分らしくする

──2026年1月に、『最初の「10分」がすべて 人生を制する冒頭戦略』（フォレスト出版）を出版されました。どのようなきっかけで、この本を書くことになったのでしょうか？

自分の習慣と体験から確立した考えを、1冊にまとめてみようと思ったのがきっかけです。

私、昔からよくストップウォッチで時間を測って、何事も10分間を一区切りに取り組んできたんです。それを繰り返していくうちに、自分の中で「10分あれば、意外となんでもできる」という感覚が養われていって。

たった10分と思われがちですが、実際に測ってみると意外と長いんです。誰でも10分あれば、ビジネス書なら16ページくらいは読めますし、一つのタスクも大体は終えられます。

私自身、この「10分を積み重ねる感覚」が、いつの間にか生活の軸になり、仕事に結びついていきました。特に集中力が最も高まっている朝の時間に、10分という区切りを掛け合わせると、想像以上に大きな力になる。身をもって実感し、確立してきたこれまでの考えを、この一冊に込めています。

──書中には「朝を制する者は人生を制する」と書かれています。この言葉には、どんな想いが込められているのですか？

今の時代、スマホを開けば一瞬にして周囲の価値観やペースに引っ張られてしまいますよね。連絡を返すのも結局は誰かのためではないでしょうか。

でも、みんなこうして他人の考えを吸収したり、約束をきちんと守ったりすることには必死になれるのに、なぜか自分との約束は簡単に後回しにしてしまう。他人軸で生きてしまいやすい現代だからこそ、「自分との約束を決めて自分の人生を生きること」が何より大切だと思っています。自分との約束を一つひとつ守り、積み重ねていくことで、はじめて人生を制すると言えるのではないかなと。

“私のため”の時間にしやすい朝は、そんな自分の人生を少しずつ変えていける魔法の時間です。

実際、私も今朝5時に起きてコミュニティの読書会に参加し、「今日もいい選択ができた」と心から思えたことで、自己肯定感が高まりました。

朝にそう思えるだけで、その日1日の充実感が変わるんですよね。その積み重ねが人生を前身させる。まさに「朝を制する者は人生を制する」だと感じています。

──最後に、スタジオパーソルの読者である「はたらく」モヤモヤを抱える若者へ、「はたらく」をもっと自分らしく、楽しくするためのアドバイスをいただけますか？

誰にも左右されない、自分だけの時間をすごせる「朝」を自分の意志で選ぶことから、変化の一歩が始まります。だから、今少しでもモヤモヤを抱えているなら、ぜひまずは早寝から始めてみてください。

どれだけ朝早く起きたとしても、睡眠が足りなければ効率は悪いですから。しっかり眠ることも、自分を大切にするための立派な戦略です。

早起きって、そもそも誰かに褒められるわけでも、お金がもらえるわけでもないですよね。それでも「明日は早く起きよう」と決めて、その意志どおりに布団から出る。これって究極の自分との約束だと思うんです。

他人ではなく自分に目を向けて、自分との約束を守る。その積み重ねが、あなたらしいはたらき方や納得のいく人生をつくるきっかけになると、私は心から信じています。

「スタジオパーソル」編集部／文：もじじ 編集：いしかわゆき、おのまり 写真：目次ほたる