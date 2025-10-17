スタジオパーソル
-
専業主婦が“石鹸”を皮切りに総売上500億円へ。夫レイザーラモンHGが月収7,000円から妻・住谷杏奈が大黒柱に。
スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 専業主婦として暮ら…
-
1時間6,000円が相場「レンタル彼女」とは。10年で3,000人の“彼女”になったよもぎちゃんに聞いた。
はたらく情報メディア『スタジオパーソル』が運営するYouTubeでは、仕事終わりの晩酌まで1日密着し、はたらく本音を深掘りする番組をお届けして…
-
CA夢破れ→ディズニーで”超優秀キャスト”に表彰。ぼる塾・田辺智加が29歳で芸人を目指した理由
スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回お話を伺ったの…
-
米津玄師の次!? “人生相談”してたらSpotify日本1位になった話。早稲田卒→手取り16万でサイゼ通い
スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回取材したのは、…
-
「同性が好き。でも誰にも言えない」一橋大卒→印刷大手で平日はスーツ、週末は”女王”に。
スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 厚く塗ったアイライ…