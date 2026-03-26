ロサンゼルス・ドジャースとユニクロは26日、歴史的なパートナーシップに合意したと発表した。

両社はパートナーシップを通じて、ドジャースのチームおよびファン、世界中のユニクロのお客、そしてロサンゼルスの地域社会のために、緊密に連携していく。パートナーシップの締結により、球場内に「UNIQLO Field at Dodger Stadium（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）」という名称が掲出される。

世界中に熱心なファンを持つ2つの世界的なブランドによる本パートナーシップは、ユニクロにとって米国における初の本格的なスポーツパートナーシップとなる。ユニクロの名称は、センターフィールドのバッターズアイ（バックスクリーン）上部、バックネット裏にある記者席下のファサード、ならびにベースライン沿いの芝生部分など、球場内の複数箇所に掲出される。

▼ ロサンゼルス・ドジャース 社長兼CEOスタン・カステン コメント

「私たちにとって誇りとなる歴史的なパートナーシップを、ユニクロとともに確立することができました。ユニクロは、自らの分野において、野球界におけるドジャースと同様に確固たる地位を築いているブランドです。「UNIQLO Field at Dodger Stadium」をはじめ、ロサンゼルスの地域社会において、ユニクロと協働していくことを楽しみにしています」

▼ 株式会社ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長 柳井正 コメント

「時代とともに進化し続ける、世界有数の名門チームであるロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップを結べることを、大変光栄に思います。ユニクロにとって、あらゆる人々をつなぐ、まさに夢のようなパートナーシップです。ドジャースと同様、ユニクロも世界一を目指しています。ロサンゼルス、そして全米のお客様やファンの皆様に新たな価値をお届けするとともに、世界中で最も愛され、信頼されるブランドになるための歩みを、ドジャースとともに進めていきたいと考えています」