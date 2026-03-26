外観はノーマルだが中身は“ホンキ仕様”

2026年1月開催のカスタムカーショー「東京オートサロン2026」や「大阪オートメッセ2026」に参考出品され、多くの話題を集めたダイハツ「ミライース tuned by D-SPORT Racing」が2026年3月19日に正式発表されました。



果たしてどんなモデルとなっているのでしょうか。

ミライース tuned by D-SPORT Racingは、ダイハツの軽乗用車の中でもっとも軽量な「ミライース」をベースに、通常モデルにはラインナップされていないターボエンジンや5速MTを搭載した、モータースポーツベース車となっています。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツ「ミライース”ターボ”」です！ 画像で見る（30枚以上）

ダイハツのモータースポーツ活動を支えるレーシングチーム「D-SPORT Racing」を運営するSPKの手によってリリースされました。

ベースとなっているのはミライースのうち「L “SA III”」グレードで、エンジンは「コペン」などに搭載されている660cc 3気筒「KF-DET」型インタークーラーターボエンジンと、コペンと同等のギア比を備える5速MTに換装。

さらに、専用のECU（エンジンコントロールユニット）やフロアコンソール、クロムメッキシフトノブ、6点式ロールケージ、フロントスーパーLSD、専用ブレーキキャリパーとフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、14インチの黒スチールホイール、D-SPORT Racingエンブレム、シリアルナンバーステッカーが追加されています。

モータースポーツベース車ということで、競技に出場するにあたって必要となることが多い6点式ロールケージや、強化が必須のブレーキにはベンチレーテッドディスク化とキャリパーを最初から装着する一方、競技やドライバーの好みによってチョイスが異なる足回りやタイヤホイール、シートなどは交換を前提として簡素なものが付いています。

またオプションパーツとして、レカロ製フルバケットシートやタコメーター、ブーストメーター、ブレーキパッド、専用フロアマットなどが用意され、必要に応じて追加することも可能となっています。

そんなミライース tuned by D-SPORT Racingは、登録済未使用車がベース。

購入時の車検有効期間は新車の「3年」ではなく、改造届日から「2年」となるほか、架装部以外の一般保証は、ベース車の新車届出日から3年間、または6万kmまで、SPKによる架装部については、名義変更された日から1年間、または2万kmまでとなっている点や、モータースポーツに使用した時点で保証が無効となる点には注意が必要です。

また販売台数は限定100台となっており、2026年4月6日の23時59分までに申込をしたユーザーの中から抽選する形での販売となります。

車両の支払総額は305万7549円（大阪府登録・店頭納車の場合）。納車後1年間は保有し、第三者への売却を行わないことが条件に挙げられるなど、購入者の“本気度”が試される内容も、特徴といえるかもしれません。