アイナ・ジ・エンド、両親の経歴明かす「叶わなかった夢のかけらを娘に託すように」
歌手のアイナ・ジ・エンドが25日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。両親の経歴を明かした。
【写真】「骨格が同じ」アイナ・ジ・エンド＆妹の“顔出し”2ショット
唯一無二の歌声で若者に絶大な人気を誇るアイナ。昨年はNHK紅白歌合戦に単独で初出演するなど飛躍の年となった。歌手を志して高校卒業後の18歳で大阪から上京。しかし不遇の下積み生活を送っていたといい、当時の苦労などを明かした。
自身の幼少期を振り返ったアイナ。活発な性格を見た母親の意向もあり、4歳からダンスを習っていたという。また母親もかつて歌手を目指していたことを明かし「お母さんは夢が叶わなくて、大阪に帰って、結婚して私を産んでくれた。だから叶わなかった夢のかけらを娘に託すように、ダンスを習わせてくれていたのも、きっとあると思います」と語った。
また父親はカメラマンだといい「寡黙なカメラマン。なんですけど、ずっと漆塗りをやってたみたいで、漆塗りからカメラマンになっている」と珍しい経歴であることを明かした。
【写真】「骨格が同じ」アイナ・ジ・エンド＆妹の“顔出し”2ショット
唯一無二の歌声で若者に絶大な人気を誇るアイナ。昨年はNHK紅白歌合戦に単独で初出演するなど飛躍の年となった。歌手を志して高校卒業後の18歳で大阪から上京。しかし不遇の下積み生活を送っていたといい、当時の苦労などを明かした。
自身の幼少期を振り返ったアイナ。活発な性格を見た母親の意向もあり、4歳からダンスを習っていたという。また母親もかつて歌手を目指していたことを明かし「お母さんは夢が叶わなくて、大阪に帰って、結婚して私を産んでくれた。だから叶わなかった夢のかけらを娘に託すように、ダンスを習わせてくれていたのも、きっとあると思います」と語った。
また父親はカメラマンだといい「寡黙なカメラマン。なんですけど、ずっと漆塗りをやってたみたいで、漆塗りからカメラマンになっている」と珍しい経歴であることを明かした。