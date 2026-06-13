笑い飛ばせないジンクスがまた発動してしまったようだ。アニメ『ONE PIECE』（フジテレビ系）の主題歌をめぐる“因縁”が、再び波紋を呼んでいる。【写真】「活動を止めません」不倫を全面否定した仲川慎之介『時速36km』のボーカル・ギター、仲川慎之介の不倫否定「6月9日、現在のエンディング主題歌『その未来』を担当する4人組ロックバンド『時速36km』のボーカル・ギター、仲川慎之介さんがXを更新。一部の暴露系アカウント