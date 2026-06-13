国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・SGCホール有明で開催され、各部門の受賞者が発表された。【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）最優秀アニメ楽曲賞はサカナクションの「怪獣」が受賞した。同曲は、テレビアニメ『チ。 ―地球の運動について―』の主題歌として書き下ろされた楽曲。授賞式に出席したサカナ