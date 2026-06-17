嵐の「サクラ咲ケ」と「GUTS !」が、6月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】嵐「サクラ咲ケ」「GUTS !」ミュージックビデオ2005年にCDシングルとしてリリースされた「サクラ咲ケ」は週間再生数171万2364回を記録し、累積再生数は1億117万4313回となり、累積再生数1億回を突破した。メンバー・二宮和也が主演を務めた『弱くても勝てます 〜青志先生とへっぽこ高