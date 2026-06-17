歌手新浜レオン（30）が7月22日に発売する1st EP「New Beginning」追撃盤に収録される新曲「愛のFIRE」が、日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」（土曜午後6時）の新オープニングテーマ曲に決定したことが16日、分かった。同曲は、「新浜レオンの新たな姿を見せてほしい」というアニメ制作サイドのリクエストを受けて制作された楽曲で、レオン史上最もロックなサウンドに仕上げられている。「この度はTVアニメ『名探偵コナン』のオ